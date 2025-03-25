Туристы не могут получить возврат средств за отменные туры в Анапу

Туристка, отказавшаяся от забронированного номера в анапском отеле Miracleon, два месяца не может получить возврат. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

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Еще в ноябре Наталья К. заказала проживание в гостинице на лето для себя и детей, заплатив 240 тыс. руб. Однако после разлива мазута в Черном море и ухудшения экологической обстановки на курорте, девушка решила отменить поездку и написала заявление на возврат.

В гостинице обещали отдать деньги в течение 45 дней с удержанием 2%. Однако по словам Натальи, спустя два месяца перевод она так и не получила. Туристка подала досудебную претензию и направила жалобу в Роспотребнадзор.

Редакция TourDom.ru получила комментарий пресс-службы спа-курорта Miracleon. Приводим его полностью:

«Курорт Miracleon находится на постоянной связи со своими клиентами и прилагает все усилия для того, чтобы в установленные сроки осуществить возврат средств. Перевод производится на банковский счет клиента в течение срока, определенного в правилах бронирования. При этом на сайте курорта, в Правилах оплаты и бронирования указано, что с перечисляемой суммы возврата удерживается взимаемая банком комиссия. Мы искренне сожалеем, что возврат в некоторых случаях поступает позже указанного срока. В связи с большим количеством обращений сроки обработки заявлений на возврат увеличились. Все заявки будут обязательно обработаны и удовлетворены в соответствующем порядке».

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«Когда идут массовые возвраты, не всегда своевременно возвращают деньги даже крупные компании», — говорит юрист Игорь Косицын.

По его словам, у заказчика есть два варианта – ждать возврата либо обратиться в суд.

«В этом случае, если даже возврат будет произведен, при рассмотрении дела в суде с компании будет взыскан штраф».

Также можно предъявить компенсацию морального вреда, но вряд ли эта сумма будет значительной.