Nordwind запускает новые рейсы

Компания Nordwind в этом году планирует расширить полетную программу в Махачкалу. В частности, будет запущен трансферный рейс из Калининграда через Казань.

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«В 2025 году Nordwind планируются прямые рейсы из Санкт-Петербурга, Иваново, Нижнего Новгорода, Самары, Ижевска, Перми, Уфы и других городов. Намечено развитие трансферных маршрутов через Казань, включая новый маршрут Калининград — Махачкала. В целом планируется увеличить частоту полетов на востребованных направлениях», — сообщили в пресс-службе главы Дагестана по итогам встречи Сергея Меликова с коммерческим директором авиакомпании Антоном Маттисом.

На встрече также обсуждался ряд проблемных вопросов, таких как сезонность спроса и рост цен на топливо, требующих дополнительных мер поддержки. Также зашла речь об инфраструктурных ограничениях. Так, взлетно-посадочная полоса аэропорта Махачкалы пока не готова к приему широкофюзеляжных самолетов, что ограничивает возможности авиаперевозок в высокий сезон. Модернизация ВПП завершится к ноябрю.

В 2024 году Nordwind значительно расширила присутствие в Дагестане, выполнив около 3 тысяч рейсов по 23 направлениям, включая 6 субсидируемых маршрутов, и перевезя около 456 тысяч пассажиров. Республика также выделила 33,5 миллиона рублей на субсидирование рейсов, что позволило увеличить доступность авиаперелетов для жителей Дагестана.