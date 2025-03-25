Россияне жалуются на отсутствие билетов в Абхазию

Туристы жалуются на отсутствие билетов в Абхазию
Туристы, запланировавшие поездку в Абхазию этим летом, пристально мониторят билеты на сайте РЖД. О том, что они разлетаются в считанные минуты в день открытия продаж за 90 дней до отправления поезда, опытные путешественники знают. Но даже с учетом этого не могут найти себе билеты.
«Мы никуда не поедем, видимо. Представители РЖД, дайте ответ, пожалуйста, почему нет плацкартных билетов на 304 поезд из Москвы? Ответ про то, что билеты когда-нибудь появятся в продаже мы читали, обоснуйте причину, пожалуйста».
Проблема не единична:
«Захожу в 08:00 на сайт РЖД и билетов в плацкартные вагоны просто нет изначально в продаже. Как такое может быть? А потом через пару дней может быть появится 1-2 места в плацкартный вагон».
Некоторые отчаявшись ждать в онлайне, предприняли попытки съездить на вокзал:
«Мы мониторим с даты отправления 15 июня уже неделю - выставляют с утра 4 вагона купе ежедневно, и на этом все. Сегодня были на вокзале, кассир ответила, что вся плацкарта отдана под детские групповые перевозки. Думаю, кассир нам сказала правду».
Мы проверили информацию в системе бронирования. В продаже есть единичные билеты на июньские даты. В основном действительно это купе - цены на места в этом классе варьируются от 9 до 10 тыс. Редкий плацкарт предлагают за 6,1 тыс. Сегодня продажи открылись на 22 июня. Туристы могут выбрать одну из трех свободных верхних полок в купе. Чуть лучше с местам в проходящем из Питера составе № 479. Там чуть больше мест - около десятка в плацкарте и 20 с небольшим в купе. Однако этот поезд идет значительно дольше - в вагоне придется провести на 8 часов больше, да и найти вариант для компании или семьи из трех-четырех человек сложно.
Ранее TourDom.ru писал, что Минэкономразвития отменило рекомендацию туроператорам не продавать туры в Абхазию. Теперь в страну официально разрешается отправлять туристов.