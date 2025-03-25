Россияне жалуются на отсутствие билетов в Абхазию

Туристы, запланировавшие поездку в Абхазию этим летом, пристально мониторят билеты на сайте РЖД. О том, что они разлетаются в считанные минуты в день открытия продаж за 90 дней до отправления поезда, опытные путешественники знают. Но даже с учетом этого не могут найти себе билеты.

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«Мы никуда не поедем, видимо. Представители РЖД, дайте ответ, пожалуйста, почему нет плацкартных билетов на 304 поезд из Москвы? Ответ про то, что билеты когда-нибудь появятся в продаже мы читали, обоснуйте причину, пожалуйста».

Проблема не единична:

«Захожу в 08:00 на сайт РЖД и билетов в плацкартные вагоны просто нет изначально в продаже. Как такое может быть? А потом через пару дней может быть появится 1-2 места в плацкартный вагон».

Некоторые отчаявшись ждать в онлайне, предприняли попытки съездить на вокзал:

«Мы мониторим с даты отправления 15 июня уже неделю - выставляют с утра 4 вагона купе ежедневно, и на этом все. Сегодня были на вокзале, кассир ответила, что вся плацкарта отдана под детские групповые перевозки. Думаю, кассир нам сказала правду».

Мы проверили информацию в системе бронирования. В продаже есть единичные билеты на июньские даты. В основном действительно это купе - цены на места в этом классе варьируются от 9 до 10 тыс. Редкий плацкарт предлагают за 6,1 тыс. Сегодня продажи открылись на 22 июня. Туристы могут выбрать одну из трех свободных верхних полок в купе. Чуть лучше с местам в проходящем из Питера составе № 479. Там чуть больше мест - около десятка в плацкарте и 20 с небольшим в купе. Однако этот поезд идет значительно дольше - в вагоне придется провести на 8 часов больше, да и найти вариант для компании или семьи из трех-четырех человек сложно.

Ранее TourDom.ru писал, что Минэкономразвития отменило рекомендацию туроператорам не продавать туры в Абхазию. Теперь в страну официально разрешается отправлять туристов.