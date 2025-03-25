В аэропорту Толмачево вновь украли деньги у туристов

Вылетевшая вчера из Новосибирска в Бишкек туристка недосчиталась по прилете в столицу Киргизии 215 тыс. рублей. Как сообщил тг-канал «Авиаторщина», деньги перед полетом на рейсе авиакомпании S7 женщина положила в чемодан, а затем сдала его в багаж.

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Обнаружив пропажу, 42 летняя туристка поспешила в полицейское отделение в аэропорту Манас, а позднее проинформировала о происшествии и сотрудников транспортной полиции в Толмачево.

Сегодня появились подробности инцидента. Правоохранители в аэропорту Новосибирска заподозрили, что кражу совершил 25-летний приемосдатчик багажа. При задержании он признал свою вину. Оказалось, что парень вскрыл чемодан при погрузке на борт и забрал обнаруженные среди вещей 5-тысячные купюры. За это ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

В Толмачево это уже первый случай, когда грузчики воруют ценности. До этого правоохранители задержали 40-летнего сотрудника, похитившего 2 дорогих смартфона при разгрузке борта авиакомпании «Победа». Тот планировал подарить гаджеты жене и дочери к 8 Марта.