Как катастрофа в Анапе изменила распределение туристов в Крыму

На фоне обвала спроса на отдых в Анапе – по оценкам туроператоров, минимум на 60–70% – наблюдается рост популярности Крыма. Причем наиболее существенная динамика у западного побережья полуострова. Оно наиболее отдалено от Анапы, и, согласно карте течений, наименее вероятно, что мазут дотянется до Евпатории и окрестностей. Во всяком случае, сейчас, как отметил доцент Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Константин Работягов, загрязненность морской воды в районе западного берега Крыма (ЗБК) «показывает параметры, сходные со значениями средних многолетних наблюдений».

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По словам руководителя туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, рост бронирований отелей на западном побережье составил 58%, притом что в среднем увеличение продаж Крыма – 32%.

«Но в абсолютном выражение лидер все равно южный берег, его доля – 56% от общего числа туристов», – отметил эксперт.

В национальном туроператоре «Алеан» также отметили, что курорты Крыма более популярны у туристов, чем год назад, а прирост числа бронирований Евпатории составляет 10%.

В «Мультитур», по собственным данным, продажи западного побережья увеличились по сравнению с прошлым годом в 5 раз. Пользуется спросом не только Евпатория, но и Николаевка, Учкуевка, Саки.

«Возможно, часть туристов, которые обычно выбирают Анапу с песчаными пляжами, переориентировались на западный берег, там также песок», – прокомментировала директор по продукту «Мультитур» Евгения Кизей.

Подтверждает тенденцию и председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова: «лучше загружаются объекты с хорошим рейтингом и историей», размещение стали чаще бронировать семьи.

Среди наиболее востребованных у туристов – отели Ribera Resort & SPA 4*, Grande del Mare 3*, «Империя» 3*, Family Resort, санатории «Солнечная долина», «Юрмино», ТОК «Евпатория», «Сакрополь», «Золотой берег», «Мечта», «Дружба».

Ранее мы написали, что из-за мазута в Анапе в некоторых отелях на Азовском побережье закончились свободные номера.