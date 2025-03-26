Куда поехать вместо Черного моря в России

Рассказываем о пяти классных направлениях.

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На черноморское побережье России всегда съезжались толпы туристов. Многочисленные базы отдыха, чистые пляжи – всё это создавало комфортные условия для семейного отпуска. Но экологическая катастрофа, случившаяся в конце прошлого года в Керченском заливе, нанесла огромный урон всей прибрежной полосе Чёрного моря.

15 декабря 2024 года в результате разломов корпусов двух российских танкеров произошёл разлив нефтепродуктов, чему предшествовал шторм. С момента катастрофы экологи и волонтёры бьют тревогу: мазутные пятна периодически всплывают на разных прибрежных зонах Чёрного моря, что делает невозможным купание и отдых на побережье.

Вероятнее всего, привычный россиянам отдых на излюбленных курортах Чёрного моря в ближайшие годы будет не лучшим вариантом. Но не стоит огорчаться, наша необъятная страна может похвастаться и другими, не менее комфортными туристическими направлениями.

Россию омывают целых 13 морей, относящихся к Тихому, Северному Ледовитому и Атлантическому океанам. Знакомим вас с альтернативными вариантами летнего отдыха.

«В первую очередь можно рассмотреть побережье Каспийского моря. В Дагестане почти все пляжи песчаные, с пологим спуском в воду и длинной береговой линией, что прекрасно подойдёт для отдыха с детьми. Многие туроператоры по Дагестану уже вносят изменения в маршруты экскурсионных туров и добавляют отдых на Каспийском море. Стоит отметить Калининградскую область, побережье Балтийского моря. Можно отправиться на Куршскую косу, которая внесена в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2023 году пляжи «Янтарный» и «Центральный» получили награду «Голубой флаг», подтверждающую высокие стандарты качества. Несколько других пляжей в Калининградской области были удостоены «Синего флага» – российского стандарта благоустройства территории и чистоты воды», –Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслёт»

Азовское море

Когда ехать: с мая по сентябрь.

Основные курорты: Ейск, Голубицкая, Тамань.

Чем популярно: для отдыха с детьми это лучшее место. Всё из-за небольшой глубины: по праву Азовское море считается самым мелким в мире, его глубина изредка составляет 14 м. Песчаные пляжи, встречающиеся вперемешку с мелкими ракушками, делают курорты Азовского моря одними из лучших направлений для отдыха всей семьёй. Из-за небольшой глубины температура воды здесь комфортна, и купальный сезон начинается уже в мае. В самый разгар лета вода нагревается до +25 градусов.

Курорты Азовского моря расположены недалеко от Чёрного и почему-то не пользуются большой популярностью у туристов. Хотя сюда непременно стоит приехать за пляжным отдыхом. Помимо того, что на курортах можно купаться и загорать, на побережье Азовского моря распространено грязелечение. Самое большое количество санаториев располагается в Ейске.

Обязательно посетите Тамань и станицу Голубицкую: они снискали славу благодаря возможности искупаться в грязевых вулканах. Темрюк широко известен винодельней, куда можно заказать экскурсионный тур.

Каспийское море

Когда ехать: с июня по сентябрь.

Основные курорты: Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дербент.

Чем популярно: отдых на Каспийском море в последние годы набирает всё бо́льшую популярность. Хоть основные курортные города не отличаются развитой инфраструктурой, красивая природа вполне компенсирует небольшие неудобства.

Каспийское море издавна славится длинным песчаным побережьем и, что немаловажно, полным отсутствием медуз. Объясняется это просто: вода в северной части пресная, поэтому Каспийское море официально относится к озёрам. На курорты едут за пляжным отдыхом, вода здесь прогревается до 25 градусов.

Большинство курортов, пользующихся большой популярностью, расположились между Махачкалой и Дербентом. В Дербенте и Изербаше все пляжи соответствуют санитарным требованиям, поэтому там смело можно купаться. Ехать сюда определённо следует с детьми, пляжи Избербаша отличаются широкой линией и отсутствием волн.

Активный отдых – ещё одно из отличительных направлений курортов Каспийского моря. Дагестанские города не оставят вас равнодушными: своей чарующей живописной природой они заставят приезжать сюда снова и снова. К примеру, Дербент пользуется большой популярностью у туристов. Сам город находится под охраной ЮНЕСКО, а песчаный бархан Сарыкум считается самым крупным в Европе.

Кроме того, обязательно посетите Сулакский каньон, он является глубочайшим в Европе и занимает восьмое место по глубине во всём мире.

Балтийское море

Когда ехать: с июля по август.

Основные курорты: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Комарово, Солнечное.

Чем популярно: бархатный сезон на курортах Балтийского моря короткий, он начинается с июля и длится по август. Если хотите провести отпуск с комфортом, подстраивайтесь под это время и имейте в виду, что курорты Балтийского моря отличаются более суровым климатом.

Температура воды здесь редко превышает 22 градуса – это один из явных минусов. Но есть и существенный плюс: посёлки Янтарный и Центральный славятся чистейшими пляжами страны, за что получили «Голубой флаг» – престижный международный знак качества.

Чтобы проникнуться европейским великолепием, стоит посетить Светлогорск и Зеленоградск – города, отделяющие Куршский залив от Балтийского моря. Этот уникальный участок включён в список ЮНЕСКО.

Несомненно, Санкт-Петербург привлекает туристов своим величием и исторической мощью. Здесь тоже есть пляжи, все они расположены на побережье Финского залива. Конечно, купаться здесь не стоит, но, чтобы насладиться природой, посетить их необходимо. Лучшие пляжи расположены в посёлках: один – в Комарове, который стал известным благодаря звучной песне, а другой, более популярный среди туристов – в посёлке Солнечное и называется «Ласковый».

Японское море

Когда ехать: с июля по сентябрь.

Основные курорты: Владивосток, Находка, Славянка.

Чем популярно: отдых на берегах Японского моря мало чем отличается от привычного нам отпуска на побережье Чёрного моря. К концу июля вода в море прогревается до 25 градусов, что делает пляжный отдых максимально комфортным. Туристы здесь не только купаются и загорают, но и посещают национальные парки.

Вода на курортах прогревается до 25 градусов. Любопытным будет знакомство со Стеклянной бухтой, расположенной во Владивостоке, настоящим произведением искусства самой природы.

Но самым популярным пляжем по праву считается Шамора, ещё одна достопримечательность Владивостока. Это место отлично подойдёт для отдыха всей семьёй: вход в море пологий, есть магазины и прочая инфраструктура.

Недалеко от Находки, в посёлке Ливадия раскинулся ещё один замечательный и уютный пляж: вода здесь считается самой тёплой на всём побережье Японского моря.

Не забывайте посетить пляжи Славянки. Этот посёлок обеспечит вам шикарные пейзажи, хоть и не может похвастаться привычными нам городскими благами.

Если планируете отпуск на Дальнем Востоке, следует сделать пометку: «отведать морепродукты и посетить популярные бухты». Кроме того, национальный парк «Земля леопарда», находящийся в Приморском крае, познакомит вас с дикой природой и леопардами, амурскими тиграми, рысями и другими животными.

Охотское море

Когда ехать: с августа по середину сентября.

Основные курорты: Анива, бухта Тихая.

Чем популярно: Охотское море – самое холодное, вода здесь редко доходит до отметки 20 градусов. Если вы мечтаете окунуться в беззаботный пляжный отдых, побережье Охотского моря явно не для вас.

Конечно, здесь есть места, где вода максимально прогревается. Одни из таких – залив Анива, расположенный в 40 км от Южно-Сахалинска, и бухта Тихая, находящаяся на восточном побережья острова Сахалин. Пляжи здесь покрыты вулканическим песком. А в посёлке Взморье, расположенном совсем рядом, можно купить свежие морепродукты.

В последнее время остров пользуется огромной популярностью у туристов. Помимо посещения местных достопримечательностей, Сахалин поражает своей необъятной природой и удивительными пейзажами. Сюда определённо стоит приехать, чтобы попробовать морские деликатесы, порыбачить и совершить увлекательный поход с палатками, чтобы ощутить бесконечную красоту ночной природы.