Турист не отправился в тур из-за ареста и подал в суд на страховщиков

Семейная пара не смогла отправиться в тур в ОАЭ, так как перед поездкой мужчина оказался в СИЗО. Однако туристы решили, что вернуть деньги поможет страховка от невыезда. Страховая компании в таком требовании отказала, и дело дошло до суда.

© РИА Новости

Согласно материалам иска, жители Пензы Виталий и Ольга Платовы приобрели у турагента путевку в ОАЭ. Тур обошелся почти в 500 тыс. руб. Одновременно с этим истцы купили страховку от невыезда у СК «Согласие».

Однако незадолго до запланированной поездки мужчина оказался фигурантом уголовного дела. Его обвинили в даче взятки в крупном размере. Также в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В связи со сложившейся ситуации супруги аннулировали тур. Туроператор вернул 200 тыс. руб., а вот оставшуюся часть несостоявшиеся туристы решили потребовать от страховой компании. Но в запросе им отказали, так как заключение под стражу – это не страховой случай.

Тогда пензенцы решили подать в суд на страховщика. В иске мужчина объяснил, что не может отправиться в поездку не из-за ареста, а из-за участия в судебном заседании, на котором должен был рассматриваться вопрос о продлении меры заключения. А это уже, по мнению истца, страховой случай.

Интересно, что Ленинский районный суд встал на сторону мужчины. В своем решении он отметил, что пензенец во время заключения договора страхования не был надлежащим образом уведомлен о предстоящем суде. Именно это и стало причиной невозможности совершить поездку. То есть и наступил тот самый страховой случай.

Кроме того, и супруга истца должна получить возмещение, так как по договору ее отказ от поездки тоже подпадает под действие страховки.

Однако в компании решили подать апелляцию. И это помогло. При рассмотрении иска Пензенский областной суд встал уже на сторону страховщика. В решении указано, что поездка не состоялась не из-за участия мужчины в суде, а из-за самого факта ареста. Заключение под стражу и является первопричиной сорвавшегося тура. Кроме того, в данном случае отсутствует фактор случайности события, поскольку действия самого истца повлекли для него неблагоприятные последствия в виде предъявления обвинения, заключения под стражу и, как следствие, невозможность поездки.

Требования супруги истца также признаны судом апелляционной инстанции необоснованными. Кассационный суд оставил апелляционное определение без изменения.