Названы глэмпинги для комфортного отдыха

Отдых на природе больше не обязательно означает палатки и отказ от удобств. В Белоруссии всё чаще выбирают глэмпинг — формат, который совмещает тишину и уединение с комфортом современного жилья. Уютные шатры, купольные и треугольные домики с электричеством, отоплением, кухней и террасами — такие места создаются в самых живописных уголках страны.

© РИА Новости

На озере Нарочь, в районе пляжа «Урлики», работает глэмпинг Glampstory. Домики с кухней и тёплыми полами расположены в окружении природы, при этом рядом — инфраструктура санатория и возможность активного досуга: прогулки, sup-доски, велосипеды. Недалеко от столицы, среди леса, размещён комплекс «Три лисы» — треугольные домики с сауной, купелью и уединёнными участками идеально подойдут для спокойного отдыха наедине с природой.

База отдыха «Плещеницы» предлагает варианты проживания рядом с озером и сосновым лесом. Здесь можно искупаться, порыбачить, взять лодку или устроить пикник на берегу. База «Хлеб&Soul» в Логойском районе — это 17 комфортабельных домиков с отдельными входами, террасами, Wi-Fi и тёплыми полами. Всё продумано до мелочей: натуральные материалы в интерьере, простор и уединение.

В Гродненской области работает экодеревня «Кола», вдохновлённая белорусскими традициями. Здесь предлагают проживание в деревянных домиках, занятия йогой, здоровое питание и участие в обрядах, мастер-классах и вечерних мероприятиях.

Глэмпинг в Белоруссии — это не просто ночёвка на свежем воздухе, а полноценный формат отдыха для тех, кто ценит природу, но не хочет отказываться от удобства. Цены начинаются от 3000 рублей за ночь, в зависимости от локации и сезона. Это хороший выбор как для пар, так и для семей или компаний, ищущих короткий отпуск в гармонии с природой.