Во сколько обойдется отдых в Кавминводах в майские праздники

Спрос на путешествия по России в майские праздники в этом году значительно выше, чем в 2024-м. У туроператоров по запросам лидируют Краснодарский край, Кавминводы, Крым, Санкт-Петербург и Калининградская область.

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Как отмечают в Российском союзе туриндустрии, эксперты связывают это с праздничным календарем. На период с первого по 11 мая приходится всего три рабочих дня, и если взять на это время кратковременный отпуск, то каникулы продлятся почти две недели. Кроме того, действует отложенный спрос, так как часть путешественников никуда не поехала на 23 Февраля и 8 Марта из-за коротких выходных.

Корреспондент "РГ" выяснила у российских туркомпаний, во сколько обойдется отдых на больших майских выходных в Кавминводах. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", спрос на Кавказские Минеральные Воды на предстоящие праздники вырос на 35 процентов по сравнению с прошлым годов. В целом на долю КМВ приходится четыре процента от всех бронирований по стране на эти даты.

В компании "Слетать.ру" сообщили, что забронировать тур на семь ночей в Минводы на двоих с вылетом из Москвы и проживанием в трехзвездочном отеле можно от 104 тысяч рублей. У туроператора "Русский Экспресс" курорты КМВ заняли вторую строчку в рейтинге внутренних направлений на майские праздники. Каждый десятый клиент, предпочитающий в эти даты отдохнуть в России, приобрел тур именно на ставропольские курорты.

«Средний чек на отдых составляет 124 тысячи рублей, наиболее востребованная длительность - девять-десять ночей. А дольше всего - 14 суток - туристы предпочитают отдыхать в Железноводске. Туры на этот период бронировали в среднем за три месяца, — пояснила PR-аналитик "Русского Экспресса" Елизавета Тимошенко. — Так как отельная база региона сравнительно небольшая, места в популярных объектах размещения на высокие даты быстро заканчиваются. Стоимость отдыха в КМВ на предстоящие майские праздники в среднем на 10-15 процентов выше, чем в прошлом году».

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что большинство путешественников отдают предпочтение апартаментам, гостевым домам и другим объектам без звезд - на них приходится 63 процента заказов (рост за год - 60 процентов). Также спросом пользуются четырехзвездочные отели. Руководитель сети турагентств Екатерина Аникина добавила, что если отдыхающие рассматривают проживание в санаториях или пансионатах с трехразовым питанием, то за двоих придется заплатить в среднем от шести тысяч рублей в сутки. Словом, турист может найти выгодное предложение на любой кошелек.

«В первую очередь Кавминводы привлекают своими бальнеологическими возможностями, — считает Елена Шелехова. — В городах КМВ открыты десятки санаториев и спа-центров, которые считаются одними из лучших в России. Кроме того, в начале мая уже устанавливается комфортная погода - около 20 градусов. Поэтому можно исследовать терренкуры и дышать горным воздухом».

Как сообщили корреспонденту "РГ" в "Курортном управлении (холдинге) Кисловодска", процент загрузки их здравниц на май составляет 70-80 процентов. Здесь к весне серьезно обновили номерной фонд и лечебные отделения.

По данным сервиса "Островок", в Кисловодске стоимость суток проживания в майские праздники составляет 6400 рублей, в Пятигорске - 4850, в Ессентуках - 4150, в Минеральных Водах - 3800.

«Финальная стоимость зависит от типа жилья и количества гостей, — поясняет директор по развитию отельного рынка сервиса путешествий "Туту" Юрий Вьюшин. — В основном номерной фонд в регионе представлен гостиницами категории одна, две и три звезды, апарт- отелями и апартаментами. Ощущается дефицит четырех- и пятизвездочных отелей. Мы связываем рост стоимости бронирования с общими инфляционными процессами и дефицитом номерного фонда. За последние годы в регионе построено не более десятка новых гостиниц, при этом тренд на оздоровительный туризм продолжает набирать обороты, так что спрос превышает предложение. Мы ожидаем рост спроса ближе к майским праздникам, поскольку самостоятельные туристы чаще совершают короткие поездки, принимая решение спонтанно. На данный момент есть еще много разнообразных вариантов жилья».

Комментарии

Алексей Черепахин, генеральный директор сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ:

— По наши данным, курорты Кавминвод стабильно входят в топ-10 территорий по числу бронирований на майские праздники. А из так называемых малых городов на третьем месте по популярности в этом году оказался Железноводск, он уступил только морским курортам -Зеленоградску и Алуште.

Что касается цен, то они, естественно, выросли везде. Не остались в стороне и Кавминводы. Самый значительный рост - в Кисловодске, где средняя цена суток проживания на майские праздники увеличилась с 3600 до 4400 рублей. А вот в Пятигорске, Железноводске и Ессентуках динамика ниже - рост составляет 300-400 рублей. При этом специалисты в области турбизнеса прогнозируют практически полную заполняемость в майские выходные.

Популярность Кавминвод в эти дни вполне объяснима - в городах-курортах уже теплая погода, которая, несмотря на достаточно частые в это время дожди, прекрасно подходит для климатолечения. Продолжается сезон цветения (например, расцветает Долина Роз в Кисловодском парке). Начинается сезон фонтанов. Кроме того, в это время можно отправиться на прогулки по окрестностям Пятигорска, съездить на экскурсию на Эльбрус или в Домбай. Вообще количество экскурсионных маршрутов в регионе растет с каждым годом, это давно уже не только лечебное и рекреационное направление для отдыха, но и место для активного и культурно-познавательного туризма. Еще одно преимущество Кавминвод - транспортная доступность. Прямые авиарейсы в наше время очень ценятся путешественниками.

Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ:

— Спрос на туры в Кавминводы на майские праздники вырос из-за продолжительных выходных. По сравнению с прошлым годом рост цен на размещение в среднем составил 15-20 процентов. В значительном количестве санаториев свободных мест на эти дни уже нет. Кавминводы привлекательны для туристов, поскольку здесь можно оздоровиться, посмотреть достопримечательности, посетить парки и насладиться местным колоритом и кавказской кухней.

Между тем

На курортах Кавминвод в наступающем летнем сезоне туристов, помимо прочего, порадуют и новые арт-объекты, которые станут отличными локациями для фотосессий. Так, на Старом озере в Кисловодске появились четыре скульптурные композиции, изображающие отдыхающих.

«На детской площадке можно увидеть ребят, увлеченно играющих друг с другом. На пляже появилась фигура задумчивого мужчины, который нежится под теплыми лучами кисловодского солнца. Вдоль пирса расположились ныряльщица и рыбак с верным котом, терпеливо ожидающим улова», — сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

А в Пятигорске на центральной аллее проспекта Кирова теперь можно увидеть бронзовые копии местных достопримечательностей - первый трамвайчик-"босоножку", Эолову арфу, памятник Михаилу Лермонтову и другие. Все миниатюры снабжены QR-кодом, пройдя по которому можно узнать информацию об оригиналах. Бронзовые миниатюры повторяют их в мельчайших деталях.