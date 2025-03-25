В Петербурге взлетела стоимость отелей

Цены на отели Санкт-Петербурга в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) за год выросли более чем на 20%, пишет «Коммерсант». По данным оператора в сфере делового туризма «Аэроклуб», ночь в объектах категории «пять звезд» для бизнес-путешественников за год подорожала на 42%, до 222 тысяч рублей за ночь. Стоимость размещения в отелях «четыре звезды» и «три звезды» выросла в несколько раз, до 73 тысяч и 36,4 тысячи рублей за ночь. Объекты «без звезд» стали дороже на 33%, до 13,3 тысячи рублей.

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ПМЭФ в этом году пройдет с 18 до 21 июня. Стоимость участия в форуме на первом этапе составляла 990 тысяч рублей, сейчас — 1,2 млн рублей, с 18 апреля пакет «Участник» подорожает до 1,32 млн рублей.

К 20 марта объем бронирований в Санкт-Петербурге на даты ПМЭФ вырос в три раза год к году, рассказали в «Яндекс Путешествиях». В прошлом году на мероприятие приехали 21,8 тысячи человек из 139 стран, в этом году гостей может быть больше, допускают эксперты.

Основной объем спроса на ПМЭФ в этом году, по данным «Аэроклуба», формируют компании FMCG-сегмента, фармацевтической отрасли, работающие в сфере технологического оборудования. Заметный объем броней поступает также от компаний из сферы машиностроения, добывающей и обрабатывающей промышленности.

Возможность установления предельных тарифов в гостиницах на время проведения международных событий обсуждается в России с 2021 года. ФАС даже разработала методику их расчета. Против регулирования выступают отельеры, указывая на снижение маржинальности бизнеса.

Дебетовые карты, по которым начисляются мили

Среди предложений банков существует отдельная группа так называемых тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. По ним начисляется повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, скидки на соответствующие покупки, предлагается проход в бизнес-залы аэропортов. Также очень часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги. Например, это следующие карты: