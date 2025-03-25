Эксперты оценили вероятность развития кладбищенского туризма

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Кладбища во всем мире являются не только местами для захоронения и почитания памяти умерших, но и точкой притяжения туристов. Но в Нижнем Новгороде это пока не развито. Почему? И есть ли вообще предпосылки для появления в приволжской столице так называемого кладбищенского туризма? Корреспондент ИА «В городе N» решила узнать об этом у экспертов.

По словам одного из авторов и составителей «Нижегородской биографической энциклопедии» Алексея Никонова, для развития такого необычного вида туризма необходимо финансирование. При этом «изюминок» у нижегородских некрополей много. И это действительно перспективное направление туризма, считает Никонов.

Создатель авторской экскурсии по кладбищам Виктория Колябина тоже подтвердила, что в приволжской столице кладбищенский туризм практически не развит. По ее наблюдениям, люди нечасто ходят на такие нестандартные экскурсии. Но при этом некоторые туристы высказывают желание поучаствовать в благоустройстве исторических захоронений.

Как выглядят сейчас четыре самых известных кладбища в Нижнем Новгороде, смотрите в нашем эксклюзивном фоторепортаже.

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