«Аэрофлот» предложил туристам бесплатно сдавать багаж на курорте

Под самый конец горнолыжного сезона в «Манжероке» для туристов запустили возможность сдачи багажа прямо на курорте. Этой опцией смогут воспользоваться пассажиры «Аэрофлота», вылетающие из аэропорта Горно-Алтайска. Чтобы зарегистрировать свои сумки на рейс, гости должны во второй половине дня обратиться на стойку. Учитывая, что внушительная часть рейсов нацперевозчика и в Москву и в Питер утренние, то воспользоваться услугой можно только заблаговременно.

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«Аэрофлот» сообщает, что услуга для пассажиров бесплатна и будет действовать круглый год. Данный факт не вызывает удивления, ведь курорт принадлежит Сбербанку, да и сам аэропорт контролируется этой же организацией. Вероятно, он взял на себя данные финансовые издержки. Да и расстояние между точками невелико - порядка 40 км.

Ранее подобная услуга была доступна только в Шерегеше, но там и совсем другая транспортная логистика. Начинали ее при поддержке перевозчиков Nordstar и Nordwind в 2022 году, а вот «Аэрофлот» подключил опцию только в начале сезона 2024-2025. И там услуга у авиакомпаний платная.

Кстати, новый сервис в «Манжероке», судя по релизу, работает только в одну сторону. Прилетающим на курорт придется получать свои чемоданы и снаряжение в аэропорту Горно-Алтайска и везти самостоятельно, как и прежде.