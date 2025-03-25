Эксперты сообщили о росте интереса к отдыху в Приморье

Россияне начали проявлять неподдельный интерес к отдыху на пляжах Приморского края. Объем трафика на сайты для бронирования приморских гостиниц вырос на 30 %.

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«Уникальная природа и разнообразие пляжей в Приморском крае интересны туристам всей страны. Сайты местных турбаз активно изучают в Кабардино-Балкарии, Московской области и в Приамурье. Интересно, что внимание путешественников к побережью Японского моря динамично растет в сибирских регионах. Жители Томской области почти в 5 раз увеличили трафик на сайты мест отдыха в Приморье, кемеровчане – в 3 раза, а абоненты Алтайского края – в 2,5 раза», – пишет РБК Приморье со ссылкой на исследование российского оператора связи.

Аналитики изучили трафик на сайты баз отдыха в Приморье из других регионов. Суммарно он вырос на 30 % по сравнению с предыдущим годом. Активнее всего базы отдыха в Приморье изучают соседи из Хабаровского края – 22 % трафика. Жители Приморья отстают – они на втором месте по объему трафика на сайты приморских баз отдыха.

Чаще всего россиян интересует пляжный отдых в Приморье – Хасанский округ и Находка. Исследователи считают, что повышенный спрос отчасти связан с тем, что российские пляжи Черного моря не до конца оправились от экологической катастрофы. Тем временем, гостиницы Приморья не смогут принять всех желающих – в марте мест почти не осталось ни на майские праздники, ни на пляжный сезон с июля по сентябрь.