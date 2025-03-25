Эксперты сообщили об увеличении трат российских туристов

Средний чек на бронирование отелей и других объектов размещения в России в период майских праздников 2025 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 6,6 тыс. рублей за сутки. Об этом говорится в результатах исследования входящей в экосистему МТС платформы Bronevik.com, (текст есть в распоряжении ТАСС).

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«Средний чек на бронирование туристического жилья по России в период майских праздников вырос на 12% год к году и составил 6,6 тыс. руб. за ночь. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар - здесь отели другие объекты бронируют в среднем за 3,7 тыс. руб. за ночь», — отмечают эксперты.

Второе место среди направлений для бюджетных путешествий на майских праздниках занял Рыбинск - в среднем путешественники платят там 3,8 тыс. рублей за ночь. На третьем месте Йошкар-Ола - 3,9 тыс. рублей.

Согласно исследованию, объем бронирований отелей и других средств размещения в России на предстоящие праздники вырос на 38% по сравнению с прошлым годом. Спрос подстегнуло продление майских выходных за счет переноса нерабочего дня с февраля. Самыми популярными городами для путешествий в этот период стали Казань и Санкт-Петербург- на них приходится по 11% от всех заказов по стране.

«Столица Татарстана, которая годом ранее находилась на третьем месте рейтинга, усилила свои позиции. Туристов город привлекает многочисленными историческими и культурными объектами, один из которых, Казанский кремль, занесен в список наследия ЮНЕСКО. Также Казань официально носит статус гастрономической столицы России», — подчеркнули эксперты.

Москва, которая, как правило, лидирует по количеству бронирований большую часть года, замыкает тройку с долей 7% от всех заказов. Это может быть связано с тем, что предложений для путешественников в столице больше, поэтому туристы не спешат бронировать отели за большой срок, отмечается в исследовании.