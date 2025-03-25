Власти Крыма спрогнозировали цены на отели и санатории летом

Бронирование в местах размещения Крыма в этом году идет гораздо активнее, чем в 2024-м, заметил глава профильного комитета. 30% плюс к прошлому году.

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Цены на путевки в санатории и отели Крыма к лету увеличатся на 10-30%, заявил глава комитета Госсовета региона по курортам и туризму Роман Тихончук.

Он отметил, что пока цены на отдых остаются сравнимыми с прошлым годом, но к лету вырастут почти на треть.

Тихончук эфире радио «Спутник в Крыму» добавил, что количество социальных путевок, ожидается, сильно не вырастет. По его словам, крымские санатории работают с фондами соцстрахования Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти. Детские путевки возросли буквально до 10%.

Бронирование в местах размещения Крыма в этом году идет гораздо активнее, чем в 2024-м, заметил глава профильного комитета. 30% плюс к прошлому году. Люди уже бронируют на майские праздники, лето и даже бархатный сезон – сентябрь.

Тихончук напомнил, что, как и прежде, выгоднее бронировать отдых заранее.

К концу марта почти все СПА-отели, работающие в Крыму, на выходные дни загружены более чем 90%. Заселяется много гостей из Ростовской, Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР, ЛНР и Кубани, уточнил Тихончук.

Ранее сообщалось, что россияне разочаровались в курортах Черного моря.