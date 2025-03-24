Обвал в сфере внутреннего туризма в России: правда или вымысел

В «Телеграме» завирусился пост о том, что «россияне больше не хотят путешествовать по стране – к 2024 году количество желающих с 52% рухнуло до 15%». При этом число желающих съездить за границу выросло, несмотря на заметно подорожавшие туры. Авторы ссылаются при этом на статистику онлайн-агентства OnlineTours. Может сложиться мнение, что во внутреннем туризме вопреки тренду последних лет случился какой-то обвал. Но это не совсем так.

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Глобально популярности внутреннего туризма ничто не угрожает – хотя бы потому, что у большинства граждан по-прежнему нет загранпаспортов, и путешествовать они могут только в России. По данным Минэка, за 11 месяцев 2024 года россияне совершили почти 80 млн туристических поездок по стране. Для сравнения, за рубеж с целью туризма за весь прошлый год наши сограждане съездили 11,6 млн раз.

Если разобраться, утверждение о снижении популярности отдыха в России появилось из этой цитаты в пресс-релизе OnlineTours:

«Интересно, что если в 2022 году больше половины россиян (52%) решили провести отпуск внутри страны, то в 2024-м такое решение приняли лишь 15% граждан. А оставшиеся два лидера, наоборот, стали значительно популярнее за три года: рост доли покупок путевок на курорты Турции составил 30%, а Египта – 70%».

Авторы релиза основывались на собственной статистике онлайн-турагентства. Однако для того, чтобы получить полное представление о ситуации во внутреннем туризме, ее недостаточно – ведь значительная часть мест в гостиницах и санаториях реализуются ими напрямую туристам или через агрегаторы, то есть минуя турбизнес.

Тем не менее, если говорить именно о продажах туров, тенденция к спаду в последние два месяца действительно есть. Ее подтверждают и онлайн-турагентства, и туроператоры. По данным Level.Travel, доля туров по России в общем объеме продаж в феврале – марте составила 12% против 17% годом ранее. В «Слетать.ру» сообщают, что Россия в их рейтинге остается на первом месте, но ее доля снизилась с 36 до 24%.

Как рассказала руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина, на тенденцию в краткосрочной перспективе влияет рост курса рубля. Но не только. Нужно учитывать, что из-за экологической обстановки сильно упали продажи отдыха в Анапе. А это направление, как пояснил Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», традиционно занимает очень большую долю в летних продажах.

В пресс-службе национального туроператора «Алеан» подтвердили: снижение продаж туров на лето вызвано ситуацией в Анапе, где зафиксирован спад на 60–70%. При этом другие внутренние направления растут – Крым, Дагестан, Кавказские Минеральные Воды, курорты Азовского моря и некоторые другие.

«В целом интерес к внутреннему туризму – долгосрочный тренд. Путешественники интересуются не только летним морским отдыхом, но и короткими поездками выходного дня в течение года», – отметили в «Алеане».

В «Слетать.ру» считают, что уже в апреле соотношение в продажах между внутренними и зарубежными турами может измениться. Это связано с завершением акций раннего бронирования на турецком направлении. Скидки на размещение традиционно предоставляются до 31 марта. После этой даты стоимость в валюте вырастет, соответственно, можно ожидать замедления продаж зарубежных направлений и выравнивания доли России.