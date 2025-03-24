Что изменится после введения «периода охлаждения»

Министерство транспорта РФ предложило ввести «период охлаждения» для пассажиров касательно сдачи или обмена пассажирских билетов. В этот период у людей будет шанс сдать, обменять или внести изменения в данные купленного билета на поезд или самолет в течение определенного времени после покупки. «Вечерняя Москва» выясняла, какие правила обмена и возврата билетов действуют сейчас, что изменится в системе и как скоро могут принять инициативу.

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Как работает система сейчас и что планируют поменять

Согласно текущим правилам, в случае обнаружения ошибки в пассажирском билете разрешается бесплатно исправить ее не более двух раз. Каждая следующая помарка оплачивается сбором за переоформление билета.

Теперь же Союз пассажиров заговорил о введении «периода охлаждения». Минтранс направил документ для оценки ОАО «РЖД» и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Если инициатива будет одобрена, у пассажиров появится возможность исправлять ошибки абсолютно бесплатно в дате или в направлении маршрута в обозначенный промежуток времени.

При этом в Союзе пассажиров отметили, что доля людей, которые совершают ошибки при оформлении билетов, совсем небольшая (всего 2–3 процента), поэтому внедрение новых правил не должно ударить по компаниям-перевозчикам.

Мнение эксперта

Как рассказал «ВМ» автоюрист Лев Воропаев, существует три типа билетов для авиаперелетов и железнодорожных перевозок:

возвратный;

обменный;

невозвратный.

«Сегодня возможность замены или сдачи билета зависит от его вида. В частности, на авиаперелеты всегда можно найти невозвратные билеты, которые будут стоить дешевле, но при этом их нельзя вернуть или обменять. Это можно сделать только в том случае, если человек по экстренным причинам (не по личным) не может попасть на рейс и предоставляет реальные документы, подтверждающие этот форс-мажор. Если же он передумал лететь по личным причинам, то его деньги просто сгорают. Тарифы же с частичным возвратом или обменом билета на другую дату, тоже не покрывают полную стоимость билета в случае переноса или отмены поездки», — рассказал Воропаев.

По текущим правилам невозвратный билет можно вернуть только в том случае, если произошло какое-то весомое обстоятельство, не зависящее от пассажира. Среди таких эксперт обозначил:

смерть близкого человека;

экстренная госпитализация.

Минтранс решил ввести новые условия, чтобы исключить убытки со стороны пассажиров, однако это может нанести серьезный финансовый ущерб авиакомпаниям, отметил специалист.

«Для перевозчиков это будет убыточное нововведение, потому что невозвратные билеты продают гораздо дешевле. Если же инициативу примут, чтобы исключить убытки для пассажиров, скорее всего, авиакомпании начнут корректировать стоимость невозвратных билетов, поднимая их цену, чтобы минимизировать свои риски», — предположил автоюрист.

А вот железнодорожные перевозчики ничего не потеряют:

«Если инициатива будет принята, железнодорожные компании введут сокращенный период для возврата билета, закладывая для себя достаточно времени, чтобы успеть реализовать возвращенный билет», — считает Воропаев.

Компании-перевозчики захотят себя обезопасить и выдвинут особые условия касательно невозвратных билетов, предположил собеседник «ВМ»:

«Несмотря на предлагаемую инициативу, компании могут попросить оставить текущие правила для невозвратной категории билетов и использовать нововведение только в отношении других тарифов (возвратных и обменных). Если же эта просьба не будет одобрена, скорее всего, цена на невозвратные билеты перестанет быть привлекательной для пассажиров».

Так же Воропаев отметил, что на реализацию идеи потребуется немало времени, так как период согласования и уточнения деталей происходит не так быстро.

«Это могут ввести не раньше осени 2025 года или начала 2026 года, так как нужно будет уточнять нюансы и обговаривать детали проекта. А это требует больше времени», — заключил автоюрист.

Также в этом году по инициативе Минтранса изменятся правила дорожного движения для самокатчиков. Какие правила уже вступили в силу и чем еще будет дополнен документ — в материале «ВМ».