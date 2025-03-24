Названы самые популярные направления для коротких туров в России

Короткие поездки внутри страны, или же туры выходного дня, становятся все более востребованными для майских праздников, рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. По ее словам, особой популярностью пользуются экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Карелию.

© РИА Новости

«Даже есть короткие туры на Байкал. Сейчас Байкал освобождается ото льда. Эти варианты подойдут тем, кому не удастся соединить майские праздники. Туристы уже начинают бронировать места», — объяснила эксперт.

Осипова посоветовала рассмотреть речные круизы для тех, кто может позволить себе более длительный отдых. Также востребованы направления юга России, особенно Краснодарский край и Крым.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что россияне могут дополнительно отдохнуть с 26 апреля по 4 мая, если возьмут в конце второго весеннего месяца отпуск на три дня. По его словам, этот способ является легальным, по закону работодатель не должен запрещать так делать.