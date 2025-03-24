Туристы ответили, стало ли меньше частных такси возле аэропортов

Туристы поделились своими наблюдениями, что изменилось в столичных аэропортах после того, как с 23 марта таксистам, подрабатывающим здесь частным извозом, запретили навязывать свои услуги. Согласно постановлению правительства Московской области им теперь это можно делать только на улице, причем не прямо возле выхода, а не ближе чем в 30 метрах от воздушной гавани.

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Кардинальных изменений многие пассажиры не нашли:

«Ага, так и заработало ваше правило - в Домодедово как стояли, так и стоят», - пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Впрочем во многих столичных аэропортах особо никого выгонять из зданий в принципе не нужно было:

«Они всегда на улице были в Домодедово, во Внуково тоже большинство было на улице. А кто уж им там отмерять будет эти 30 метров».

Кстати, де-юре Внуково под новый нормативно-правовой акт не подпадает, так как располагается в Москве.

«В Шереметьево уже в пятницу только на улице спрашивали про "такси недорого", в здании никто не приставал», - заверяют туристы.

Редакция направила запросы в аэропорты, предложив рассказать о том, как они контролируют соблюдение новых правил.

Ранее TourDom.ru писал, что таксистов в Петербурге будут штрафовать за навязывание услуг на вокзалах и аэропортах.