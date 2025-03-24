Какие места Кавказа прошли во второй этап конкурса туристических символов

Сегодня стартовал второй онлайн-этап международного конкурса общественного признания «Туристические символы Кавказа». По итогам первого этапа путем открытого голосования определены 45 лучших туристических городов, курортов и достопримечательностей Северного и Южного Кавказа. Из их числа предстоит выбрать победителей.

© РИА Новости

«С 17 января по 24 марта 2025 года в сети Интернет проходил первый этап международного конкурса "Туристические символы Кавказа", по итогам которого сформированы рейтинги топ-10 туристических городов, достопримечательностей, морских, оздоровительных и горнолыжных курортов Кавказа. В их числе представлены объекты из всех республик Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев, Грузии, Азербайджана и Армении. Например, Сочи представлен в рейтингах сразу в трех номинациях, Анапа, Геленджик, Пятигорск, Кисловодск и Нальчик — в двух. Второй, финальный этап голосования позволит определить лучшую туристическую столицу, главную достопримечательность и лучшие центры морского, оздоровительного и горнолыжного отдыха на Кавказе», — прокомментировал руководитель дирекции конкурса Магомед Абдулаев.

Список всех объектов, претендующих на победу, представлен на сайте www.caucasus.world. Финальное голосование за главные туристические символы Кавказа в пяти номинациях будет проходить с 24 марта по 30 апреля. В нем могут принять участие как жители Северного и Южного Кавказа, так и туристы из других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Конкурс проводится Центром развития международного сотрудничества на Кавказе при поддержке полпредства президента РФ в СКФО и мультимедийного проекта ТАСС «Это Кавказ».