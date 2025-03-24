Эксперты поделились альтернативой Анапе

Из-за экологической обстановки в Анапе туристы ищут другие варианты отдыха на море. По мнению специалистов туркомпаний, одна из самых очевидных альтернатив – Геленджик. Но многие ошибочно думают, что и он пострадал от выбросов мазута.

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Пляжи здесь песчаные и песчано-галечные, вода в Геленджикской бухте быстро прогревается, что удобно для отдыха с маленькими детьми. Геленджик, так же как и Анапа, обладает развитой инфраструктурой для отдыха – здесь лучшая в Краснодарском крае набережная, аквапарки, дельфинарий и другие развлекательные объекты.

«В то же время курорт более камерный и спокойный по сравнению с Анапой: береговая линия – 12 км - в несколько раз короче анапской, – говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. – Меньше и отельная база, хотя выбор разнообразный».

В туроператоре “Алеан” отметили, что в Геленджике мало гостиниц, работающих по системе «все включено».

«Этот вариант размещения, как правило, выбирают семейные туристы, многие привыкли отдыхать в таком формате в Анапе».

Прайсы на объекты одного уровня на обоих курортах сопоставимы. Редакция TourDom.ru выяснила, в какую сумму обойдется двухнедельный отдых в популярных гостиницах с 5 июля для двоих взрослых.

За 185 тыс. руб. предлагается проживание в 3*-ном отеле «Фандоринъ» в селе Кабардинка под Геленджиком. Гостиница работает на all inclusive, до моря – 10 минут пешком. Две недели отдыха в санатории «Русь» 3* в центре Геленджикской бухты с полным пансионом доступны за 205 тыс. руб.

Номер в пансионате «Приветливый берег» 2* на первой линии от моря можно забронировать за 260 тыс. руб. на двоих. В тариф входит 5-разовое питание. Отдых в санатории «Красная талка» обойдется в июле в 270 тыс., в отеле Alean Family Biarritz 4* на all inclusive - в 380 тыс. на двоих.

Есть и более бюджетные варианты. За 87 тыс. руб. можно две недели провести в 2*-ном пансионате «Октябрь», а за 60 тыс. – отдохнуть в гостинице «Друзья» 3* в поселке Дивноморский без питания.

Впрочем, несмотря на общие черты двух курортов, повышенного интереса к размещению в отелях Геленджика в туроператорских компаниях пока не видят.

«Спрос на лето сохраняется на уровне прошлого года. Пока заметной переориентации с Анапы нет», – рассказали в «Алеане».

«Видимо туристы рассматривают курорт наряду с Анапой как место с проблемной экологией, ошибочно думают, что пострадал весь Краснодарский край, - предположил Сергей Ромашкин. – Хотя на самом деле бухта защищает курорт от "большого моря" и препятствует забросу мазута».

Ранее TourDom.ru писал, можно ли найти альтернативу отдыху в Анапе на побережье Азовского моря, в Крыму, Дагестане, Вьетнаме и Азербайджане.