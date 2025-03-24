Новая экотропа на горнолыжном курорте появится в Хабаровском крае

Экотропа начнет работать летом в Хабаровске на территории горнолыжного курорта «Хехцир». Скоро строители приступят к облагораживанию объекта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, «Легенда Хехцира» подойдет как для экстремального отдыха, так и для спокойных прогулок. Общая протяжённость маршрута пешего составит полтора километра, а длина велосипедных дорожек – 3,7 километра. На всём протяжении экотропы будут установлены лавочки для отдыха.

Посетители смогут арендовать транспортные средства, предназначенные для бездорожья и гор: это маунтинбайки и эндуро, специальные велосипеды и мотоциклы.

Пешеходы в свою очередь могут взять напрокат скандинавские палки и трекинговая обувь. Те, кто не готов подниматься вверх, но при этом хотят спуститься, смогут подняться на вершину горы на канатной дороге. Для детей установят верёвочный парк.

После того как заработает экотропа горнолыжный курорт перейдет на круглогодичный режим.

Напомним, в Приморье из-за угрозы возникновения пожаров закрыта экологическая тропа «Семиверстка», которая проходит по территории заповедника «Земля леопарда».