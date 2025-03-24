Туристам на Итурупе показали необычное развлечение

Туристам, посетившим бальнеологический комплекс на Итурупе, показали, как можно сварить яйца над кипящим озером. В процессе варки почти полностью слезает скорлупа с яйца.

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Туристический комплекс построили около вулкана Баранского. Термальные источники стали точкой притяжения для путешественников, приезжающих на Курильские острова, чтобы оздоровиться.

Корреспондент ВГТРК Ксения Колчина в эфире «России 1» отметила, что одно из озер является кипящим. Температура воды в нем достигает 120 градусов. Кроме того, вода содержит кислоту. Плавать в озере опасно.

Однако на помосте над озером к завтраку можно приготовить яйца вкрутую. В процессе варки почти полностью слезает скорлупа с яйца, добавила Колчина.

Ранее в Альянсе турагентств объяснили популярность Крыма у российских туристов.