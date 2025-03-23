Эрмитаж ответил на недопуск нарядных туристок

Эрмитаж отреагировал на зафорсившуюся в соцсетях новость про двух туристок, которых якобы не пустили в музей из-за слишком нарядной одежды. По версии посетительниц, девушкам сначала предложили доплатить за проведение съемки 10 тыс. руб. Это предусмотрено прайсом музея. А когда они отказались, их попросили покинуть помещение.

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А вот у музея есть другая версия произошедшего:

«При входе девушки заверили, что фотосессия в залах не входит в их планы. После того как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фешен-съемку с целью рекламы бренда одежды. Такие съемки в музее запрещены», – объяснили представители Эрмитажа в официальном комментарии в своих соцсетях.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» нашли соцсети девушек, которые заметно активизировались благодаря шумихе в соцсетях и СМИ. В аккаунтах есть подтверждения слов музея на снимках туристок:

«Ну что за люди? Мы, говорят, не для съемок. А сами напялили шмотки с бирками, устроили фотосессию в Эрмитаже, а потом ещё и скандал».

В описании аккаунтов есть реклама магазина женской одежды.

В музее назвали такой способ заработать на имени Эрмитажа неинтеллигентным.

«Мы с удовольствием дарим своим гостям незабываемые впечатления, но не готовы мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить ее».

Ранее TourDom.ru писал, что в Эрмитаже поймали карманника, охотившегося на кошельки иностранных туристов.