В России начал набирать популярность новый вид туризма

Все больше москвичей стремятся узнавать, как «широка страна родная», на личном опыте, путешествуя по России. В целом 2024 год стал рекордным для внутреннего туризма РФ с суммарным показателем 92–96 миллионов турпоездок. При этом эксперты также отмечают рост интереса к этнотуризму — знакомству с культурой коренных народов регионов — и желание погрузиться в родную историю. «Вечерняя Москва» подскажет, где стоит побывать весной.

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Увидеть обитель Будды

Считается, что с тех пор, как Петр I «прорубил окно в Европу», в Россию начали регулярно завозить и тюльпаны из Голландии. И по сей день в представлении многих тюльпановое изобилие ассоциируется с Нидерландами. Но с каждым годом все новые тысячи туристов открывают для себя красоты цветущих тюльпановых степей в... Калмыкии.

Весь апрель в этом южном российском регионе проходит под знаком «Фестиваля тюльпанов». Причем для туристов это возможность не только насладиться потрясающими пейзажами — бескрайние калмыцкие степи напоминают пестрые ковры из диких тюльпанов, — но и приобщиться к традициям.

«Фестиваль позиционируется как эколого-этнический праздник дикой природы и национальной культуры, — поясняют организаторы мероприятия. Важный мотив фестиваля — забота о сохранении уникальных краснокнижных тюльпанов Геснера с заостренными лепестками».

В этом году фестиваль пройдет с 5 по 27 апреля и включает ярмарку, творческие мастер-классы, гастрофестиваль, спектакли, концерты, выставки, показ кино, «Калмыцкую неделю мод», катание на лошадях и верблюдах, посещение достопримечательностей, в том числе экскурсии в этнопарки.

Главные мероприятия проходят в Элисте, здесь же можно увидеть крупнейший буддийский храм в Европе высотой 63 метра — «Золотую обитель Будды Шакьямуни» с девятиметровой статуей Будды, познакомиться с историей, культурой и искусством калмыцкого народа в Национальном музее им. Н. Н. Пальмова, чья коллекция насчитывает около 70 тысяч единиц хранения. Также с бытом простых людей знакомит интерактивный Музей кочевых народов. Ну а самых популярных локаций с цветущими тюльпанами три: Экостоянка (около 20 километров от Элисты); Поворот на «Одинокий тополь» (около 25 километров от столицы республики; по легенде, дерево в середине XIX века посадил буддийский монах, сейчас раскидистый тополь и территория вокруг него с каскадом родников считаются памятником природы) и, наконец, Тюльпановая степь вблизи озера Маныч-Гудило (около 100 километров от Элисты).

Добраться в эти места от Элисты можно в рамках коротких автобусных туров или на авто. Есть даже фототуры, чтобы запечатлеть красоту степей на рассвете или на закате.

Славянские мотивы

По данным одного из крупных сервисов путешествий, в 2024 году поток путешественников по городам Золотого кольца вырос почти на 40 процентов. Заодно еще громче зазвучало слово «избинг», в котором прослеживается связь «избы» и модных «кемпингов» и «глемпингов» (туристских лагерей). Только в данном случае речь об отдыхе на территории исторических поселений в настоящих русских избах и их аналогах, осовремененных в плане комфорта. Корни избинга уходят в начало 2000-х, когда основатель проекта «Потаенная Россия», предприниматель Алексей Шевцов решил заняться реставрацией старинных домов на Волге. И сейчас путешественники получают возможность, как говорят, «прочувствовать родной историко-культурный код».

Так или иначе, в древних русских городах стараются подпитывать интерес гостей к своему наследию. В частности, в марте в Сергиевом Посаде организаторы фестивалей из городов Золотого кольца представили 15 проектов в рамках «Ярмарки событийного туризма».

«Большинство фестивалей, которые мы отобрали для участия в ярмарке, строят свою концепцию на локальном историческом наследии», — отметила исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах.

Например, Ярославская область представила семейный фольклорный фестиваль «Влюблен в лен»: ближайший должен пройти в середине мая в деревне Игрищи Большесельского района.

31 мая Ярославлю исполнится 1015 лет, и в этот же день в городе впервые стартует военно-исторический фестиваль «Великое прошлое». Особое раздолье для поклонников русской культуры летом: 7 июня в Ростове Великом — военно-исторический фестиваль «Ростовская фортеция: знамя Ярослава», 19 июля — культурно-исторический фестиваль «Владимирская вишня» во Владимире (30 августа город отметит 1035 лет) и множество других.

Ну а в ближайшем месяце (25–27 апреля) можно отправиться на фестиваль воздухоплавания в Переславль Залесский и полюбоваться, как огромные шары парят над древним городом. А заодно вспомнить, что именно здесь, на Плещеевом озере, в конце XVII века была создана потешная флотилия юного Петра I.

Весна в Севастополе

Сегодня весна в Крыму ассоциируется прежде всего с референдумом 16 марта 2014 года, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. За 11 лет в регионе произошли кардинальные перемены: построены Крымский мост и трасса «Таврида», новое здание международного аэропорта «Симферополь», Республиканская клиническая больница имени Семашко, реконструирован детский центр «Артек». Не осталось без внимания и древнейшее историко-культурное наследие полуострова.

Летом прошлого года в Севастополе открылся музейный комплекс «Новый Херсонес», который объединяет три пространства, посвященные христианству, античности и Византии (именно с византийским Херсонесом связывают крещение князя Владимира), а также Крыму и Новороссии. По словам властей Севастополя, площадь Музея античности и Византии составит 20 тысяч квадратных метров, там разместят, в частности, уникальные экспонаты из числа археологических находок, сделанных на территории Херсонеса. Кроме того, территория комплекса включает амфитеатр и реконструированный «Византийский квартал». Весна — удобный сезон для знакомства с новыми достопримечательностями и историей.

Ну а те, кто хочет заодно насладиться пробуждением крымской природы, могут заглянуть на ежегодный Фестиваль цветущей сакуры в Ялте, который проходит с 5 по 25 мая в местном японском саду.

Кстати

До 30 марта все желающие могут подать заявку на участие в конкурсной программе международного этнофестиваля «Земля Калевалы», посвященного культуре и традициям Карелии. («Калевала» — поэтический эпос, в основу которого легли 50 народных песен — рун). Заявки на конкурс принимаются дистанционно, в том числе по таким направлениям, как детский рисунок, дизайн «Этномотив», фото. Победителей наградят 14 апреля в Петербурге.

Май 2025-го для россиян начнется с четырехдневных каникул, а всего в месяце ожидается 13 выходных и праздничных дней. Если вы планируете путешествие в эти даты — приобретать билеты нужно уже сейчас. «Вечерняя Москва» собрала идеи для поездок.