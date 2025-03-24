В кластере завода на Урале запустят экскурсионные маршруты

Экскурсионные туристические маршруты под открытым небом запустят до конца весны 2025 года на территории кластера "Алапаевский железоделательный завод-музей", который расположен в Алапаевске Свердловской области. Туристам расскажут об истории завода, развитии города и его жителях, сообщил ТАСС руководитель проекта культурно-образовательного кластера Никита Камаев.

"Мы рассчитываем запустить экскурсии уже этой весной, у нас уже почти все готово. Экскурсионных маршрутов будет несколько. Мы рассмотрим завод, построенный в 1896 году, и погрузимся в атмосферу начала XVIII века, поговорим об истории зарождения горнозаводского дела на Урале, о местных жителях и о самом городе. Запуск - это самое важное, самый тяжелый период времени и процесс, сейчас ждем утверждения", - рассказал он. Отправной точкой маршрутов станет сам кластер.

Кроме того, он отметил, что доступ на завод осуществляется только через здание старинной электролаборатории 1896 года, которая уже отреставрирована. Планируется в ближайшее время полностью обеспечить функционирование всего здания завода.

"Уверены, что возрождение города должно начинаться, как и более 300 лет назад, с сердца города - с завода. Он станет символом возрождения малого уральского города, вовлечет горожан, привлечет туристов, популяризирует культурное наследие Алапаевска", - добавил Камаев.

Культурно-образовательный кластер "Алапаевский железоделательный завод-музей" расположен на территории бывшего железоделательного завода XVIII века в Алапаевске Свердловской области. В зданиях бывших цехов разместились творческие мастерские и образовательные центры, а вокруг расположилась парковая зона. Проект стал участником акселератора в сфере креативных индустрий "Новое железо", инициатором которого выступила команда креативного кластера "На заводе" из Сысерти Свердловской области.