Тверская область представила свой туристический потенциал на выставке в Москве

Тверская область представила свой туристический потенциал на международной выставке «Интурмаркет-2025» в Нижнем Новгороде и выставке MITT-2025 в Москве.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Тверская область обладает огромным туристическим потенциалом. Чем более эффективным будет наше участие в крупных выставках, тем больше мы сможем увеличить турпоток, привлечь инвестиции для развития отрасли туризма и экономики региона в целом», — заявил губернатор Игорь Руденя.

В регионе разработали новый маршрут «Земля воинской славы. Дорогами Великих князей и Святителей». Программа включает посещение Волоколамска и Ржева, а также Торопца.

Кроме того, регион представил новые интерактивные программы, подготовленные во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке.

Ранее сообщалось, что Крым и Чувашия договорились о сотрудничестве в сфере туризма.