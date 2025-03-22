Курорт «Архыз» ожидает рост летнего турпотока

Всесезонный горный курорт "Архыз" (Карачаево-Черкесия) в летний сезон 2025 года ожидает рост туристического потока на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда его посетили около 200 тыс. туристов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"В этом году в летний сезон планируем принять на 20% больше гостей. В аналогичный период 2024 года "Архыз" посетили порядка 200 тыс. туристов. Ежегодному росту летнего турпотока способствуют новая бизнес-модель курорта, новые сервисы и активности, интересные событийные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Одной из новинок этого лета станет корт для падел-тенниса, всего запланировано открытие свыше десяти новых летних сервисов.

"Особенностью этого года, по данным отельеров, станет также увеличение средней продолжительности летних туров с 4 до 7 дней в горах Кавказа, в том числе на "Архызе". Многие отели нашего курорта уже открыли бронирование на лето, и некоторые из них забронированы на июнь почти на 50% по сравнению с 2024 годом. Будем и дальше разнообразить досуг посетителей курорта, открывая новые аттракционы, экологические тропы, развивая научно-популярный туризм", - добавили в пресс-службе.

Как отметила операционный директор курорта Ирина Редих, летний сезон в горах Архыза наступит сразу после окончания горнолыжного сезона, а пока погода радует гостей обильными снегопадами и комфортными температурами для катания.

"Благодаря современному техническому оснащению трасс курорта сезон продлится до апреля. К тому же именно сейчас самые выгодные даты для всех любителей горных лыж и сноуборда - стоимость дисконтированных дневных ски-пассов составляет 2 500 рублей взрослый и 1 500 рублей детский", - цитирует пресс-служба слова Редих.

Всего в 2025 году курорт ожидает свыше 1,2 млн туристов.

О курорте

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в 2023 году его посетило более 800 тыс. человек.