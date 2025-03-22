Эксперты рассказали, где можно недорого отдохнуть на майских праздниках

Самой бюджетной поездкой по стране на майские праздники станет путешествие в Мурманск, а за рубеж - в Минск. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть в распоряжении ТАСС).

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"Самой бюджетной поездкой по стране на длинных выходных в мае станет путешествие в Мурманск: средняя стоимость авиабилета в одну сторону составляет 7,5 тыс. рублей. Сутки в гостинице обойдутся примерно в 6 тыс. рублей. <…> Самым бюджетным зарубежным путешествием на майских может стать поездка в Минск: авиабилет до столицы Беларуси стоит около 9 тыс. рублей, а номер в отеле несложно найти за 5 тыс. рублей в сутки", - рассказали эксперты.

В список бюджетных направлений для отдыха на майские праздники в России вошел Архангельск - перелет туда стоит 8 тыс. рублей, а номер в отеле - 3 тыс. рублей. На третьем месте Ярославль - 9 тыс. и 4,5 тыс. рублей соответственно. Также в начале мая можно недорого отправиться в Вологду (10 тыс. и 4,7 тыс. рублей), Набережные Челны (10,3 тыс. и 2,8 тыс. рублей), Санкт-Петербург (10,4 тыс. и 3,5 тыс. рублей), Тобольск (10,5 тыс. и 5 тыс. рублей).

Среди зарубежных направлений, помимо Минска, в топ бюджетных направлений вошли Астана (12,5 тыс. рублей за перелет и 3,5 тыс. рублей за гостиницу), Фергана (14 тыс. и 5 тыс. рублей), Ош (14,5 тыс. и 4 тыс. рублей), Ереван (15 тыс. и 3 тыс. рублей), Ташкент (16 тыс. и 3,5 тыс. рублей), Батуми (17 тыс. и 3 тыс. рублей), Бишкек (17,5 тыс. и 3,5 тыс. рублей), Тбилиси (18 тыс. и 3 тыс. рублей) и Харбин (19 тыс. и 4 тыс. рублей).

В компании напомнили, что в 2025 году россияне отдыхают с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, а если взять отпуск на 5-7 мая, то получится 11 дней отдыха.