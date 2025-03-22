Эксперт объяснил популярность Крыма у российских туристов

По его словам, полуостров удерживает лидерство в предпочтениях соотечественников уже несколько лет.

В первую очередь, благодаря более доступным ценам по сравнению с Сочи. Разница в стоимости проживания в некоторых гостиницах может достигать 25%, что является существенным аргументом в пользу полуострова. Об этом Мкртян рассказал RT.

Например, номер, который обойдется в 10 тыс. рублей в Крыму, в Сочи будет стоить от 12 до 13 тыс. рублей и выше за ночь. Экономия может составить 3-4 тыс. рублей в сутки и более.

Мкртчян подчеркнул, что десятидневный отпуск для семьи с двумя детьми в Крыму может оказаться на 50-60 тыс. рублей дешевле.

Кроме того, он отметил, что недавняя экологическая ситуация в Анапе, безусловно, повлияла на выбор туристов. В связи с этим 2025 год, по мнению Мкртчяна, можно с уверенностью назвать годом Крыма.

Ранее писали, где в России можно отдохнуть этим летом.

Также глава крымского парламента Владимир Константинов говорил, что с 2014 года полуостров изменился фантастически.