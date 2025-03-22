Сколько стоит доехать от Москвы до Суздаля

Суздаль — город-музей под открытым небом, где каждый камень дышит историей. Здесь нет высоток, зато на каждом шагу белокаменные церкви и монастыри. Как доехать на автомобиле из Москвы или Санкт-Петербурга до Суздаля и по какой трассе лучше двигаться — в материале NEWS.ru.

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Почему надо ехать в Суздаль

Считается, что Суздаль как важный город существовал уже в X веке. То есть он древнее не только Москвы, но и многих других русских городов. И по праву входит в так называемое Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.

Отдельного посещения достоин каждый из них. Но мы расскажем о Суздале — по данным сервиса «Авито Путешествия», он входит в лидирующую тройку малых городов по числу бронирования квартир и отелей в России.

Считается, то в Суздале 53 храма на 10 тысяч жителей — это мировой рекорд по плотности церквей на душу населения. Еще в 1974 году Суздаль получил статус города-заповедника, а в 1992-м его памятники вошли в список ЮНЕСКО.

Семь главных достопримечательностей Суздаля

1. Суздальский кремль

Сердце города — древний кремль, упоминаемый в летописях с XI века. На его территории находится собор Рождества Пресвятой Богородицы, который был построен еще до прихода монголов. Совет: поднимитесь на крепостной вал — оттуда открывается вид на реку Каменку и Покровский монастырь.

2. Спасо-Евфимиев монастырь

Монастырь-крепость, основанный в XIV веке, впечатляет мощными стенами и башнями. На его территории стоит Спасо-Преображенский собор с древними фресками. Здесь же находится могила князя Дмитрия Пожарского — героя Смутного времени. А, например, в Тюремном корпусе содержался немецкий фельдмаршал Паулюс.

3. Покровский монастырь

Женская обитель XIV века известна как место ссылки знатных женщин. Среди них — жена Василия III Соломония Сабурова и первая супруга Петра I Евдокия Лопухина. Трагические истории монахинь, белокаменные стены и умиротворенная атмосфера привлекают сюда паломников и туристов.

4. Музей деревянного зодчества

Под открытым небом собраны старинные постройки XVIII–XIX веков: избы, церкви, ветряные мельницы, колодцы. Здесь можно заглянуть в интерьеры крестьянских домов, посетить мастер-классы по народным ремеслам и попробовать хлеб из русской печи.

5. Торговые ряды (Гостиный двор)

Построенные в 1806–1811 годах в стиле классицизма, Торговые ряды до сих пор сохраняют свое назначение. В аркадах размещаются сувенирные лавки, кафе и магазины с местными деликатесами. Здесь можно попробовать фирменную суздальскую медовуху. Она бывает с разными вкусами: с малиной, липой, хреном, мятой…

6. Церковь Покрова на Нерли в Боголюбово

Расположенный в 35 км от Суздаля белокаменный храм XII века включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совет: приезжайте на рассвете, чтобы застать туман над рекой и сделать красивые фотографии.

7. Церковь Бориса и Глеба

Это древнейший белокаменный храм Северо-Восточной Руси был построен еще во времена правления Юрия Долгорукого в 1152 году.

Сколько стоит дорога из Москвы: платная трасса

Расстояние от столицы до Суздаля — около 230 км. Самый быстрый маршрут проходит главным образом по платной трассе М-12 «Восток», которая около Владимира соединяется с трассой Р-132. Время в пути из центра Москвы — около 3 часов без учета пробок.

М-12 «Восток» — это новая магистраль, которая сейчас идет из Москвы в Казань. Ее открыли только в конце 2023 года, и на данный момент длина М-12 составляет чуть больше 800 км. На трассе есть 4–6 полос движения, а разрешенная максимальная скорость — 110 км/ч. Но скоро М-12 станет значительно длиннее — в 2025 году она должна дойти до Екатеринбурга, а в 2026-м и до Тюмени. А в перспективе M-12 вместе с трассой Москва — Петербург станет единым транспортным маршрутом «Россия», который пройдет от Северной столицы до Владивостока.

Если ехать в Суздаль по М-12, то заплатить придется 1633 рубля в одну сторону. А затем, не доезжая до Владимира, нужно будет съехать с М-12 «Восток» на бесплатную магистраль и, обогнув Владимир, выйти на дорогу Р-132, которая называется трасса «Золотое кольцо». Но после съезда по бесплатной дороге ехать уже недолго — от Владимира до Суздаля можно добраться за 40 минут.

Важно: на М-12 «Восток» нет привычных для платных дорог шлагбаумов с пунктами оплаты проезда. Там действует система «Свободный поток» — камеры сами считывают номера и понимают, какая машина проехала, а затем выставляют счет владельцу.

Если у вас установлен транспондер и на его счету есть деньги, то ни о чем думать не нужно — плата за проезд спишется автоматически. А если транспондера нет, то водитель должен будет после поездки в течение пяти дней зайти на сайт avtodor-tr.ru или tskad.ru и заплатить за проезд. Иначе, согласно статье 12.21.4 КоАП, придет штраф 1500 рублей (а для грузовиков — 5000 рублей). Правда, если после получения квитанции в течение 20 дней заплатить за проезд, то штраф автоматически аннулируют.

Дорога из Москвы до Суздаля: бесплатная трасса

Есть и бесплатный маршрут до Суздаля. Для этого надо из Москвы поехать по трассе М-7, которую иногда называют «Волга». Но тут более высокая интенсивность движения, много грузовиков, есть и населенные пункты с ограничением 60 км/ч.

Поэтому путь по М-7 потребует больше времени, особенно если выезжать из Москвы в Суздаль в пятницу вечером.

Сколько стоит проезд из Санкт-Петербурга в Суздаль

Поездка в Суздаль из Санкт-Петербурга будет дороже. Да и сам путь займет больше времени. По данным навигатора, из Северной столицы до Суздаля ехать около 10 часов. А самый быстрый маршрут проходит сразу по трем платным трассам: М-11 «Нева» — от Питера до Зеленограда, затем Центральная кольцевая магистраль (ЦКАД) в Московской области и уже затем М-12 — «Восток» до Владимира и Суздаля.

Стоит этот путь в одну сторону 5573 рубля, если ехать в понедельникь — четверг, и 5823 рубля, если двигаться в пятницу — воскресенье. Плюс к этому нужно добавить расходы на бензин (около 5500 рублей, чтобы добраться до Суздаля, и столько же, чтобы приехать обратно). Итого чуть больше 22 000 рублей на дорогу туда-обратно.

Еще одна возможная статья расходов — это парковка. Стоянка автомобиля на главных улицах Суздаля стоит до 200 рублей в час. Однако есть и бесплатные места. И даже в платных зонах в основном действует тариф, который позволяет оформить абонемент за 200 рублей в сутки (600 руб. — в выходные и праздники).