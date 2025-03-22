В России предложили создать Международный кодекс арктического туриста

Студенческий экспедиционный корпус "Команда Арктики", созданный на базе РТУ МИРЭА, предложил разработать Международный кодекс арктического туриста, включающий в себя свод норм и правил, соблюдение которых позволит минимизировать потенциальный вред арктическому региону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпуса.

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Соответствующее обращение студенческий экспедиционный корпус направил министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову, текст документа есть в распоряжении ТАСС.

«"Команда Арктики" просит Вас рассмотреть возможность разработки Международного кодекса арктического туриста свод норм и правил, соблюдение которых позволит минимизировать потенциальный вред уникальному арктическому региону. Мы также предлагаем обратиться к руководству арктических государств с предложением ратифицировать кодекс. В состав рабочей группы по созданию кодекса могут войти ученые-биологи и экологи, представители органов власти, бизнеса, туристического сообщества и профильных общественных организаций», — говорится в документе.

В числе прочих мер предлагается ввести обязательный "мусорный кешбэк": каждый арктический турист обязан, покидая регион, забрать не только свой мусор, но и вывезти на большую землю 5 кг собранных отходов.

«Такие правила на протяжении уже более 10 лет установлены властями Непала для туристов, желающих посетить Эверест. "Мусорный кешбэк" позволит сохранить уникальное биоразнообразие Арктического региона и не допустить его загрязнения туристическими группами», — отмечается в обращении.

О положительных и негативных аспектах

«В составе нашей организации работают будущие специалисты в области биохимии, робототехники, физики, инженерного дела. Мы не понаслышке знаем как об уникальном природном разнообразии региона, так и о его проблемах», — говорится в письме.

В последние годы туристический поток в регионы русского Севера и Арктику неуклонно растет. По данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в 2024 году он увеличился на 7% до 3 миллионов человек. Это касается и россиян, и гостей из-за рубежа. Возросший туристский трафик усиливает нагрузку на хрупкие экологические системы Арктики, особенно на расположенные в тундровой зоне, отмечается в документе. К негативным аспектам влияния туриндустрии на природу относятся: загрязнение окружающей среды из-за пребывания людей и формирования туристской инфраструктуры в районах, ранее мало подверженных антропогенному влиянию; повышение риска сознательного или случайного повреждения (уничтожения) геологических, палеонтологических и иных памятников природы; увеличение вероятности возникновения экологических катастроф и другие подобные риски. Только в 2024 году 40 экспедиций Команды Арктики собрали в Заполярье более 150 тонн отходов. Активную работу в этом направлении ведут и другие добровольческие организации.

Студенческий экспедиционный корпус "Команда Арктики", созданный на базе РТУ МИРЭА, это межвузовский проект всероссийского масштаба. Благодаря Команде Арктики только в 2024 году почти тысяча студентов из 45 университетов смогли познакомиться с культурами, традициями, народностями Заполярья, проводить научные исследования и реализовывать важнейшие экологические и социальные задачи в стратегическом для страны регионе. Всего было организовано более 80 экспедиций. В 2025 году запланировано около 100 экспедиций проекта "Команда Арктики", в том числе в Арктическую зону, по Северному морскому пути, на Байкал, Алтай, в Приэльбрусье и так далее. Экспедиции для студентов бесплатны и проводятся в период каникул, а иногда и в учебное время. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Команды и пройти учебно-тренировочный выезд.