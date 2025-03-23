Туристы ответили, чем Азовское море их страшит

Туристов, рассматривающих отдых на Азовском море этим летом в качестве альтернативы Анапе, которая пострадала от выбросов мазута, пугают медузы. Они активно водятся на местных курортах:

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«Бежать к жалящим полуметровым чудищам от мазута? Ну, такое себе», – обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», конечно преувеличивая масштабы беды.

Экологи подтверждают: медузы в местном море действительно есть. Их количество увеличилось из-за осолонения моря. Но их активности присуща сезонность:

«До жалящих медуз в Ейске еще дожить надо, а море и пляжи ничем не уступают иным курортам», – считают туристы, отдохнувшие в прошлом году.

Традиционно пиком активности медуз считается август. В этом месяце оказаться ужаленным проще всего. В июле ситуация гораздо лучше. Ну а наиболее безопасными с этой точки зрения являются июнь и начало бархатного сезона.

В начале лета варианты есть, но не так уж и много. Неделя в гостевом доме в Ейске с 9 по 16 июня обойдется минимум в 13 тыс. руб. Местные «трешки» «Торнадо» и «Ейск Вип Плаза» приглашают отдохнуть за 46 тыс. При этом в одном из случаев в эту сумму еще и включены завтраки. Можно снять и коттедж в районе 60 тыс. либо люкс за схожую сумму – некоторые объекты предлагают только номера высоких категорий, так как стандарты и экономы уже разобрали.

Гостиница «Солнечный Дворик» в станице Голубицкая самые бюджетные номера предлагает в этот период за 13 тыс. с завтраками. Ну а самый дорогой вариант здесь Villa Romanov Wine Club & SPA 5* – за 117 тыс. комфорт, за 270 тыс. люкс.

Ранее TourDom.ru писал, что из-за мазута в Анапе в некоторых отелях на Азовском море в июле закончились номера.