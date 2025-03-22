Культурный и туристический потенциал Хунаня представили в Москве

В Китайском культурном центре в Москве прошло мероприятие, посвященное культурному и туристическому потенциалу провинции Хунань. Гости познакомились с хунаньской вышивкой, фарфором, попробовали местный чай.

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«В 2024 году Хунань посетили 3,224 млн туристов, что на 187,7 процента больше, чем в прошлом году. Их расходы достигли 1,616 млн долларов США (около 136 млн рублей. – Ред.), увеличившись на 456,5 процента», – сказал на мероприятии директор отдела продвижения, коммуникаций и сотрудничества Департамента культуры и туризма Хунань Сяо Чжэнху.

Он отметил, что в этом году регион принял 35 тыс. туристов из России.

Директор Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй добавила, что россияне уже знакомы с культурой провинции, поскольку в августе прошлого года в Кремлевском дворце выступал симфонический оркестр с участием музыкантов из Хунаня.

«Мы уверены, что, благодаря совместным усилиям двух сторон, культурное и туристическое сотрудничество Хунань и России ждет блестящее будущее», – сказала она.

Провинция Хунань расположена в центральной части Китая, ее площадь составляет около 211,8 тыс. км². Важной особенностью региона является его географическое разнообразие: здесь находятся и горные массивы, и плодородные равнины, а также обширные реки и озера.