Депутат предложил организовать европейцам туристический инфотур в Крым

Депутат Госдумы от партии «Новые люди», председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев прокомментировал в беседе с RT заявление Владимира Зеленского о том, что в составе России Крымский полуостров уже более десяти лет живёт без туризма.

По словам парламентария, европейцам надо организовать туристический инфотур в Крым.

«Наши оппоненты должны убедиться, что регион живёт, развивается и счастлив. В том числе идёт активное развитие и в части туристической инфраструктуры. Россияне любят полуостров. Для нас Крым — частичка нашей души. Это наша земля, и мы делаем всё, чтобы она только преображалась», — подчеркнул депутат.

По его словам, новый мост стал настоящей «дорогой жизни для местного населения и бизнеса, а также одним из главных туристических маршрутов нашей страны».

«Идёт обновление и создание новой инфраструктуры. Организуются новые компании, бизнесы. Растёт численность населения. А это один из ключевых индикаторов благополучия. Скажу больше, здесь уже откровенно не хватает туристических кадров. В Крым едут профессионалы со всей страны и всем находятся рабочие места», — поделился собеседник RT.

При этом руководство региона ставит перед собой всё более амбициозные задачи: достичь не менее 10 млн туристов в год, а долю туристического сектора в ВРП региона нарастить до 7,5% к 2030 году, добавил Тарбаев.

Ранее во время выступления перед журналистами Зеленский заявил, что в Крыму якобы «уже 11 лет нет туризма».