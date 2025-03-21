Что посмотреть в Пятигорске за выходные

Если вы ищете идею для короткого путешествия, то поездка из Краснодара в Пятигорск — отличный вариант. Дорога займет около 5-6 часов, так что можно уехать на выходные или даже на один день. Фотограф «Кубань Информ» Геннадий Дьячук отдохнул на курорте два дня и запечатлел, что можно посмотреть и куда сходить на курорте ранней весной.

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Пятигорск — это не только знаменитые нарзаны, но и уникальная атмосфера старинного курортного города. Одним из обязательных к посещению рекомендуют «бесстыжие» (народные) ванны, где горячий нарзан вытекает прямо из горы, и желающие могут искупаться в целебной воде.

Архитектура Пятигорска тоже заслуживает внимания. Старинные здания, которые нисколько не уступают краснодарским, а порой впечатляют больше, расположены возле парка «Цветник» и на проспекте Кирова. Не забудьте сделать фото на фоне знаменитых достопримечательностей, узнать о том, как связан город и Михаил Лермонтов, и попробовать местный нарзан.

Летом здесь много туристов, но вне сезона можно насладиться спокойной прогулкой. Пятигорск — это идеальное место для тех, кто хочет сменить обстановку и зарядиться новыми впечатлениями, когда хочется куда-то уехать, но все близлежащие места уже объезжены.