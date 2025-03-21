Где можно отдохнуть в России летом 2025 года

Лето 2025 года уже не за горами, и пора задуматься о планировании отпуска. Где же отдохнуть внутри России, чтобы получить максимум впечатлений и удовольствия?

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Своим опытом и рекомендациями в беседе с ИА RuNews24.ru поделилась владелица турагентства «География» Елена Агаршева. По словам собеседницы издания, Россия - это большая сокровищница. Практически в каждом российской уголке есть неизведанные туристом места и невероятные возможности для отдыха. Главное - правильно выбрать направление, исходя из интересов и финансов. Для любителей пляжного отдыха эксперт посоветовала поехать в Крым.

«Крым - это классика, проверенная временем. Здесь вас ждут прекрасные пляжи, теплое море, живописные горы и богатая история. Не забудьте посетить Ялту, Севастополь и Евпаторию», - советует эксперт по туризму.

При этом Сочи, Анапа, Геленджик предлагают широкий выбор развлечений и услуг для туристов любого возраста. Здесь турист найдет комфортабельные отели, аквапарки, аттракционы и множество кафе и ресторанов. Если человек предпочитает более спокойный и размеренный отдых, то стоит обратить внимание на Балтийское побережье.

Для тех, кто ищет приключений и активного отдыха полойдет Камчатка, убеждена Елена Агаршева:

«Камчатка – это уникальное место, где можно увидеть действующие вулканы, гейзеры, горячие источники и невероятную природу. Это идеальное направление для любителей треккинга, рафтинга, рыбалки и других видов активного отдыха».

Еще россияне могут отправиться на Алтай – это горный край с кристально чистыми озерами, бурными реками и восхитительными вершинами. Здесь турист может покататься на лошадях, совершить пешие походы, сплавиться по рекам или просто гармонию с природой.

«Карелия - это край озер и лесов, где можно порыбачить, покататься на лодке, посетить Кижи, Валаам и другие исторические места. Это прекрасное направление для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться тишиной и спокойствием», - советует специалист.

Как отметила владелица туристического агентства, в последнее время популярность набирает отдых в Кабардино-Балкарии. И здесь действительно есть, что посмотреть: горы, водопады, озера - невероятная природа точно не оставит равнодушным никого.

Для ценителей истории и культуры подойдет Золотое кольцо России, объясняет Агаршева. Это классический маршрут, который позволяет окунуться в историю России. Посетите Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострому, Сергиев Посад и другие древние города.

«Санкт-Петербург – это город с богатой историей и культурой, который часто называют Северной Венецией. Посетите Эрмитаж, Русский музей, Петропавловскую крепость, Петергоф и другие достопримечательности», - рекомендует владелица турагентства.

Еще один удивительный российский город - Казань.Ээто город, где переплелись восточная и западная культуры. Здесь туристу стоит посетить Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, Богоявленский собор и другие интересные места.

«Не бойтесь экспериментировать и открывать для себя новые места! Россия – это страна с огромным туристическим потенциалом, и каждый находит здесь что-то интересное для себя», - заключила собеседница издания.

Елена Агаршева напомнила, что стоит помнить о планировании отдыха заранее, особенно если россияне хотят посетить популярные направления в пик сезона.