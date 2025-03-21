Россияне поделились, сколько раз в год отправляются в путешествие

Почти треть - 28% - россиян отправляются в путешествие один раз в год, 17% - два-три раза в год, а около половины - 49% - вообще не путешествуют. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса "Сравни" и сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет" (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Почти половина респондентов (49%) ответили, что совсем не путешествуют, 28% жителей России путешествуют один раз в год, 17% участников опроса отправляются в путешествие два-три раза в год, еще 6% - более трех раз в год", - рассказали эксперты по итогам опроса 1,5 тыс. совершеннолетних жителей РФ.

Согласно исследованию, самым популярным видом отдыха среди россиян оказался пляжный, его предпочитают 38% респондентов. 25% опрошенных выбирают оздоровительные программы в санаториях или спа, 24% - экскурсионный или культурный отдых, 13% - активный отдых.

По данным сервиса "Купибилет", самым популярным направлением среди россиян в первом квартале 2025 года стал Стамбул. Средняя стоимость билета в этот город составила 18 316 рублей. На втором месте по популярности оказался Ереван, куда можно отправиться в среднем за 13 872 рублей. На третьем месте Баку, средняя стоимость перелета туда - 14 115 рублей. На четвертом месте Тбилиси, на пятом - Дубай. В среднем авиабилеты туда стоят 13 117 рублей и 24 711 рублей соответственно.

"Высокая популярность Стамбула у российских туристов сохраняется даже с учетом роста стоимости авиабилетов примерно на 8,7% по сравнению с 2024 годом. Это обусловлено не только привлекательностью самого Стамбула как туристического центра, но и его значительной ролью в качестве удобного пересадочного пункта для путешествий в европейские страны", - пояснил директор по продукту сервиса "Купибилет" Андрей Маслак.

Большинство опрошенных россиян (81%) отправляются в путешествия с семьей, 12% - с друзьями, 6% - в одиночестве, 1% - в составе туристической группы. Самым важным критерием при выборе места отдыха 38% респондентов назвали цену. 21% в первую очередь обращают внимание на природные красоты, 16% - на безопасность, 14% - на доступность инфраструктуры и развлечений, 11% - на наличие культурных и исторических достопримечательностей. Как отметили эксперты, 32% опрошенных россиян в среднем тратят на путешествие более 50 тыс. рублей на человека, 31% - до 10 тыс. рублей, 19% - от 10 до 30 тыс. рублей, 18% - от 30 до 50 тыс. рублей.