Автопутешественникам предложили новый маршрут по Горному Алтаю

Новый маршрут «Открой свой Алтай: путешествие мечты» — это пятидневное путешествие из Горно-Алтайска до Артыбаша по легендарному Чуйскому тракту, рассказали в пресс-службе республиканского министерства экономического развития.

Автопутешествие даёт возможность увидеть уникальный «Алтайский Марс» и удивительное Телецкое озеро, завораживающую Чулышманскую долину, оценить уникальные красоты вдоль Чуйского тракта.

По словам первого заместителя министра экономического развития Республики Алтай Ольги Филипенковой, до 60% туристов, посещающих регион, — автотуристы.

«Автомобильный туризм - наиболее актуальный и экономически выгодный способ открыть для себя красоту Алтая как для семей, так и для туристических компаний», — сказала она.

В настоящее время в Сибирском федеральном округе Алтай лидирует в сфере туризма. По итогам 2024 года поток туристов в Горный Алтай вырос на 5% и составил 2,7 миллиона человек. С учётом ежегодного роста показателя прогнозируется, что в этом году цифра увеличится до 7%.