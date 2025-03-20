У туристов в аэропорту пытаются украсть данные через бесплатный Wi-Fi

Туристов призывают аккуратнее пользоваться общедоступным Wi-Fi в аэропортах. Под официальную сеть воздушной гавани могут замаскироваться мошенники, главная цель которых – украсть ваши личные аккаунты или данные. О новом случае в редакцию TourDom.ru сообщил один из туристов, вылетавший из аэропорта Астрахани. Пытаясь подключиться к интернету, он едва не лишился аккаунта в Telegram.

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Оказавшись в терминале, из доступных к подключению сетей он выбрал две. Попробовал подцепиться к airport_wifi, которую посчитал официальной точкой доступа для пассажиров, но оказалось, что она не работает. Тогда выбрал другую по названию.

«Подключился к FREE_WIFI. Это самый очевидный вариант. На странице авторизации, которая подозрения не вызывает, ввел номер телефона, чтобы получить код доступа. В Telegram пришел код подтверждения. Вот только вводить я его не стал – иначе мой аккаунт тут же ушел к злоумышленникам», – поделился пассажир.

Редакция TourDom.ru обратилась в пресс-службу астраханского аэропорта с вопросами, знакомы ли там с ситуацией, как решается проблема и почему в работе официальной сети Wi-Fi воздушной гавани возникают ошибки.

Между тем способ мошенничества не новый. В апреле прошлого года на то, что у них воруют телеграм-аккаунты, жаловались пассажиры в Шереметьево и Внуково. Позднее фейковые точки доступа к Wi-Fi там были заблокированы. Однако об угрозе мошенничества через интернет пресс-служба Шереметьево напоминала и в феврале этого года. С подобной проблемой пассажиры сталкивались в прошлом году и в аэропорту Красноярска. Тогда вопросом заинтересовалась прокуратура.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, совет простой: ни в коем случае не вводить коды от Telegram на сторонних сайтах и усилить защиту аккаунта с помощью двухфакторной аутентификации. Придется нажимать лишние кнопки, больше тратить времени, чтобы зайти, зато меньше шансов, что под вашим именем к вам зайдет кто-то другой.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» дали еще одну рекомендацию – не пользоваться в аэропортах Wi-Fi: сейчас тарифы у операторов такие, что в России вполне можно обойтись мобильным интернетом. Впрочем, как замечают другие туристы, не во всех аэропортах и не всегда мобильный интернет работает. Кроме того, беспроводная сеть нужна владельцам ноутбуков и других гаджетов без сим-карт.

Ранее TourDom.ru писал, что мошенники в аэропорту под видом менеджеров банка крадут деньги туристов и оформляют на них кредиты.