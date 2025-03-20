В Ингушетию пригласят турецких туристов

Представители Ингушетии на выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2025 договорились о сотрудничестве с туроператором из Турции. По договоренности планируют организовывать туры из этой страны в северокавказскую республику.

«На MITT-2025 мы встречались с представителями турецкого туроператора Kosukavak tourism & Travel agency и в ближайшем будущем планируем сотрудничать в сфере туризма с Турцией. <> Данная договоренность призвана значительно увеличить поток туристов из Турции в Ингушетию, способствуя экономическому росту и популяризации уникальной культуры и природы региона. Турция как страна с развитой туристической инфраструктурой и значительным потоком туристов станет важным партнером в привлечении новых гостей», — заявила ТАСС гендиректор национального туроператора «Визит Ингушетия» Хава Китиева.

По ее словам, сейчас идет проработка программы, в рамках которой Ингушетия будет включена в турмаршруты по Северному Кавказу. В результате жители Турции смогут познакомиться с богатой историей и культурой республики, ее уникальными традициями и достопримечательностями.

В Ингушетии насчитывается более 30 туристических маршрутов. Самые посещаемые из них пролегают по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, где сосредоточено множество памятников истории и культуры. В их числе христианские храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал.

31-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT-2025 проходит с 18 по 20 марта в международном выставочном центре «Крокус Экспо». В ней принимают участие лидеры индустрии из 54 регионов России и 36 стран мира. В частности, там можно узнать о самых интересных турах в регионы Северного Кавказа.