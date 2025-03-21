Во сколько россиянам обойдется отдых на майских праздниках

Россияне на майских праздниках в этом году будут путешествовать по России, из зарубежных направлений соотечественники отдадут предпочтение Турции и Египту, сказал НСН Сергей Ромашкин.

На майские праздники россияне традиционно путешествуют по России, посещая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и города "Золотого кольца", рассказал в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Россияне массово бронируют организованные туры на майские праздники по всем направлениям, объем продаж вырос почти на 80% по сравнению с 2024 годом, сообщило ранее Агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на сервис «Слетать.ру». Ромашкин отметил, что отдых внутри России на майских праздниках в этом году обойдется в 30-40 тысяч рублей на человека.

«Спрос на майские в этом году действительно хороший. Я на первое место поставил бы все-таки внутренние направления, поскольку они всегда - во все годы, во все месяцы - превосходят выездные. В лидерах спроса у нас обе столицы (Москва и Санкт-Петербург), Сочи, Казань, а также города "Золотого кольца". В среднем на майские праздники туристы будут ездить на четыре-пять дней. Это достаточно короткие поездки, которые обойдутся где-то в 30-40 тысяч рублей за человека», - сказал собеседник НСН.

По его словам, самыми популярными зарубежными направлениями у россиян на майские праздники стали Турция и Египет.

«Рост спроса на выездной туризм на майские праздники мы связываем с укреплением рубля, который с начала года укрепился на 15-20%. Благодаря этому туристы сейчас могут купить туры в Турцию и Египет значительно дешевле, чем в начале года, и даже дешевле, чем год назад. Сейчас хороший момент, чтобы поехать за границу, купив тур по низкому курсу. Обычно в Турцию и Египет летят на неделю где-то. Турция на двоих обойдется от 130-140 тысяч рублей за неделю, Египет чуть дешевле – 100-110 тысяч рублей на двоих», - заключил эксперт.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил НСН, что в марте-апреле начинается активный рост числа бронирований туров на лето, популярностью сегодня пользуется Крым и Краснодарский край, но ситуация с разливом мазута снизила бронь в Анапе в два раза.