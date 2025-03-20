Туристка пожаловалась на экскурсии на Байкале

Байкал прекрасен, но качество экскурсий на острове Ольхон оставляет желать лучшего, призналась одна из туристок в своем телеграм-канале.

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Главная причина возмущения – экскурсоводы. По словам Марии, она посетила несколько экскурсий. Их средняя стоимость – от 4 тыс. до 6 тыс. руб. на человека. Отправляясь туда, она надеялась, что путешествие будет сопровождаться интересным рассказом подготовленного специалиста. Однако единственным человеком, закрепленным за ее группой, оказался водитель.

Это заставило туристку обратиться к руководителям байкальских турфирм:

«Поймите, водитель не равно гид. Мужик, который со скучающим лицом выходит из машины, лениво бросает вам вслед “у вас 30 минут” и затягивается сигареткой, поглядывая на часы, – это не гид. Ты ноль инфы от него получаешь за поездку».

Представители туристических компаний Марии пока не ответили, зато подписчики объяснили философию байкальских (да и не только байкальских) гидов:

«Им будет до одного места, что там кто подумал и какие остались впечатления у очередного туриста, которого он, скорее всего, первый и последний раз видит. Сегодня один, завтра другой, сезон отпахал, денюжку заработал. Время такое, что за все нужно платить или брать инициативу в свои руки, увы».

Впрочем, далее Мария призналась, что бывают и приличные предложения по экскурсиям – например, у ее подруги путешествие по льду получилось комфортным, а главное – увлекательным.

Напомним, что с 1 марта экскурсоводам и гидам-переводчикам работать без аттестации нельзя. За это планируется взимать штраф от 7 тыс. до 200 тыс. руб., правда, поправки в КоАП Госдума окончательно еще не приняла. Иркутская область по числу аттестованных гидов в числе середнячков – документ имеется у 255 человек. Есть ли в числе сдавших экзамен те самые водители с Ольхона – история умалчивает. Для сравнения, в Санкт-Петербурге аттестацию имеет 1930 экскурсоводов (это лучший показатель в России), в соседней с Иркутском Бурятии – 80, в Якутии – один, а в Республике Тыва и вовсе ноль.