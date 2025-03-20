Прикамье включили в путеводитель по промышленному туризму

В международный путеводитель по промышленному туризму вошел Пермский край. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

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В издании собраны лучшие направления для познавательных путешествий по ведущим промышленным компаниям Российской Федерации и Республики Беларусь. Представление этого сборника прошло в Москве.

Всего же в путеводителе "Две страны, тысяча заводов" размещены сведения о более чем пятидесяти компаниях РФ. Они распределены по пятнадцати направлениям и рассказывают о самых разных предприятиях, например, занимающихся машиностроением либо действующих в сферах легкой и пищевой промышленности.

Также в путеводителе указаны десять наиболее популярных маршрутов, есть здесь и другая интересная информация.

Так, Западный Урал представлен робототехнической компанией. Это популярное у любителей промышленного туризма предприятие в прошлом году посетили более семнадцати тысяч человек.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что в Прикамье сейчас доступны самые различные области туристической деятельности. Одним из них стал динамично прогрессирующий промтуризм. Только по итогам прошлого года с экскурсиями в производственных компаниях побывали более 115 тысяч человек.

Пермский край имеет тесные кооперационные связи с промышленными предприятиями Республики Беларусь, в области туризма подписано соглашение о сотрудничестве с Туристическим информационным центром в Минске, а также с Национальным агентством по туризму. С 2022 года действуют субсидированные рейсы из Перми в Республику Беларусь и обратно.

Напомним: 82 российских региона вовлечены в промышленный туризм, свыше 1500 человек прошли образовательную программу и получили новую специальность в этой сфере. В Пермском крае для посещения открыты 65 предприятий, количество желающих ознакомиться с ними постоянно растет.