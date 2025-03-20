Стало известно, сколько номеров в модульных гостиницах введено в России

В России в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в период с 2022 по 2024 годы введено свыше 12,5 тыс. номеров в модульных гостиницах. Об этом директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев сообщил на пленарной сессии международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT.

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«Мероприятия прежнего нацпроекта, действующего до 2024 года, в большей степени были направлены на преодоление последствий пандемии ковида, на повышение спроса. После роста числа турпоездок мы сместили фокус внимания, начали формировать план инфраструктурного развития. С переходом вектора на инфраструктуру запустили программу льготного кредитования и программу поддержки строительства модульных гостиниц. По этой программе с 2022 по 2024 год введено более 12,5 тыс. номеров», – сказал он.

По его словам, в регионах при помощи прямого субсидирования создают некапитальную инфраструктуру и туркоды городов, проводят событийные мероприятия, приобретают туристическое оборудование.

Среди приоритетных проектов Хидзев назвал «5 морей и озеро Байкал», в рамках которого планируется построить 11 крупных морских курортов в 9 субъектах России. Данный федеральный проект, входящий в нацпроект «Туризм и гостеприимство», в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина будет реализован в 2025–2030 годах.

Регионы-участники планируют ввести 73 тыс. новых номеров в гостиницах и создать 86 тыс. рабочих мест.

«С поэтапным вводом эти курорты будут становиться точками притяжения, объединять и другие сопутствующие отрасли. В рамках проекта «5 морей и озеро Байкал» найдется место и субъектам МСП. Вместе с развитием крупной инфраструктуры будет много возможностей для предпринимателей», – отметил Хидзев.

По информации Минэкономразвития России, в соответствии с включенным в обновленный нацпроект отдельным федеральным проектом «Кадры для туризма» к 2030 году в отрасли должно быть создано 400 тыс. специалистов.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о награждении в правительстве авторов лучших проектов в сфере туризма в рамках нацпроекта.