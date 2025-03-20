Отельер рассказал о будущем туризма на Алтае

Останется ли на Алтае место для туристов с палатками или все места займут отели? Почему даже избалованные Мальдивами звезды, раз побывав в алтайских горах, непременно туда возвращаются? Об этом светскому обозревателю BFM-Новосибирск Ирине Мжельской рассказал в интервью Николай Филатов – генеральный директор, основатель и совладелец гостиничной компании ZONT Hotel Group.

– Хочу сказать, что ранее я гостила на вашем алтайском курорте Grand Chalet Altay и собрала много приятных впечатлений. Деревянное двухэтажное здание не ограждает тебя от великолепной природы, из номера и ресторана открываются потрясающие виды на Катунь, сосны и ели. Находясь там, ощущаешь каждой клеточкой своего тела, что действительно находишься на Алтае.

– Спасибо вам за теплые слова. Получается, что наш курорт тоже помог вам поймать это главное ощущение. Сколь сильно в нем испытываешь чувство близости к земле, к природе, к настоящему Алтаю! Пусть даже он в том месте только начинается географически – по ощущениям дух Алтая там уже очень силен.

Надо отдать должное инвестору, который это задумывал и сумел максимально свою идею воплотить. Получилась роскошь среди уникальной девственной природы. И это не случайность – например, при строительстве объекта мы старались сохранить на территории как можно больше имеющихся растений.

Действительно, расположение курорта весьма удобное. Вдобавок мы договорились с горнолыжным комплексом «Манжерок», и наш автобус доставляет постояльцев от порога до самого подъемника. Теперь люди добираются до склона максимально удобно, им не приходится идти в лыжных ботинках с парковки.

– Когда вы сами впервые приехали на Алтай и часто ли посещаете эти места?

– К сожалению, не так часто, как хотелось бы – много времени отдаю работе. На Алтай я как раз приехал с рабочим визитом, чтобы познакомиться с новым объектом. Впрочем, до этого тоже туда приезжал, но еще в советские времена, и ребенком мало что запомнил. А вот уже в зрелом возрасте, три года назад, я в полной мере ощутил энергетику этого места и испытал потрясающие эмоции. Прежде никогда о подобном не задумывался.

В первые минуты мне пришло в голову сравнение со Швейцарией. Но быстро понял, что у нас – лучше! Энергетика, которую дает Алтай, гораздо мощнее, чем в Альпах. Это без преувеличений уникальное место на Земле, которое позволяет человеку почувствовать удивительное единение с природой. Это острое ощущение мира и планеты, сочетание прекрасного воздуха и завораживающих видов.

Наш объект расположен на Катуни, которая тоже действует на людей волшебным образом. Она забирает весь негатив, снимает усталость и приводит человека к внутреннему переосмыслению. Я знаю, о чем говорю, потому что испытал это на себе. Поэтому очень люблю это место, и мне его порой не хватает. Хотелось бы приезжать чаще.

– Как вы видите будущее Алтая в качестве туристического региона? Что ждет его с точки зрения развития туризма?

– Регион продолжит бурно развиваться. Сейчас там планируется к реализации большое количество проектов. Причем развитие будет идти сразу по нескольким направлениям. Это и премиальный сегмент, и объекты для более широкого досуга и среднего достатка.

Надо прямо признать, что откровенно дешевым это место не будет никогда. Потому что основная проблема региона в сфере туризма – отсутствие персонала. Людей для работы в отелях катастрофически не хватает. Около 90% сотрудников отелей здесь работают вахтовым методом, что, соответственно, резко увеличивает стоимость отдыха. Фактически персонал на Алтае обходится нам в два раза дороже, чем в сопоставимых по номерному фонду отелях Москвы, например.

Очень многое зависит, конечно, и от развития инфраструктуры. Например, сегодня текущее состояние аэропорта в Горно-Алтайске сильно сдерживает развитие туризма. Я уверен, что туристов из центральной России здесь было бы намного больше, если бы число рейсов увеличили, а цены на билеты снизили.

– Останется ли в таком случае на Алтае место для туристов с палатками? Я имею в виду не ближайшее время, а более отдаленную перспективу. Или в связи с выкупом территорий под отели данный вид отдыха будут всё более притеснять?

– Любителям приехать сюда с палаткой нечего опасаться. Невозможно купить весь Алтай. Регион, к счастью, очень крупный, и места здесь много – хватит на всех, в том числе на туристов с рюкзаками. Тем более что цена на местную землю заметно выросла, и некоторые проекты уже начинают испытывать трудности. Безумной скупки земли точно нет.

Алтай позволяет принять у себя всех желающих. Край полон природными богатствами, уникальными местами, которые привлекают людей, даже если до них непросто добраться.

– Какие именно меры господдержки доступны для развития гостиничного бизнеса на Алтае? И чего, наш ваш взгляд, не хватает?

– Сейчас действует постановление Правительства РФ №141, по которому субсидируется кредитная ставка инвесторам для реализации туристических проектов. Это важнейший элемент для развития отрасли и строительства новых гостиниц. Будет хорошо, если его сохранят и на будущее, потому что потребность в этом огромная. Особенно с учетом сегодняшней ключевой ставки.

Также чрезвычайно важно, чтобы государство решало инфраструктурные вопросы. Отличный пример – «Бирюзовая Катунь», особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. Я не устаю благодарить правительство Алтайского края за то, что они ее создали, продемонстрировав очень правильный подход. Это хорошее место, в инфраструктуру которого вложило деньги государство. И затем сюда пришли инвесторы, строят здесь объекты, в том числе и наши.

В настоящее время в «Бирюзовой Катуни» возводят еще несколько гостиниц. Но мне непонятно, почему не проводится дальнейшее развитие. Я надеюсь, что после покупки Сбербанком аэропорта в Горно-Алтайске будут реализовываться дальнейшие шаги. Ведь они в этом кровно заинтересованы – тот же курорт «Манжерок», управляемый Сбером, необходимо загружать туристами.

– Так в чем особенность «Бирюзовой Катуни»? Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

– Это особая экономическая туристическая зона, где власти Алтайского края проложили дороги, провели коммуникации, канализацию, подвели газ. За огромные деньги, которые инвесторы потянуть не способны. А дальше они уже за свой счет строят на данной территории гостиницы разного уровня и подключаются к готовым коммуникациям.

Считаю, что такой подход нужно осуществлять не только на Алтае, но и в других местах – например, в Сочи, где существуют огромные проблемы с коммуникациями. Обеспечение базовой инфраструктуры должно обеспечивать государство, стимулируя таким образом экономическое развитие территорий.

– Как вы оцениваете интерес инвесторов к Алтаю? И какие возможности для инвестирования в туристическую отрасль региона вы видите?

– Конечно, объекты какое-то время еще будут строиться. Но уже сейчас видно, что их количество подходит к пределу – опять же, исходя из имеющейся сегодня инфраструктуры. Построить гостиницу – вполне посильная задача. А вот решить все вопросы с подключениями – крайне тяжело.

Когда я езжу по регионам, то вижу, как мучаются инвесторы, которые построили гостиницы без необходимых условий. Так, на Урале подобные объекты отапливают электричеством за баснословные суммы. Еще до начала строительства им обещали провести газ, его ждут несколько лет, но тщетно. Понятное дело, что энтузиазм инвесторов угасает, когда они не получают доходов, не говоря уже о возвратности инвестиций.

– С декабря 2022 года, когда вы открылись на Алтае, какова была динамика спроса на премиальный отдых? Зачем гости едут в подобные места?

– Пока мы видим ежегодный прирост спроса. Туристы, однажды побывавшие на Алтае, как правило, всегда возвращаются. В полной мере это относится и к достаточно требовательным гостям – селебрити, обычно отдыхающим в лучших отелях мира. Удивить таких гостей трудно, но Алтаю, как оказалось, это по силам. Большинство из них влюбились и в регион, и в наш отель.

Поэтому сейчас этот сегмент растет. Разумеется, есть какой-то предел, но пока он не достигнут. Возможно, после окончания санкций некоторые россияне снова захотят побывать на полюбившихся курортах Европы, куда давно не приезжали. Но я уверен, что этот период займет всего год-два. А потом они к нам вернутся, ведь Алтай – по-настоящему уникальное место, с неповторимой природой и широкими возможностями для отдыха, в том числе благодаря нашему качественному сервису.

– Что сегодня происходит в этом огромном бизнесе? В каком направлении идут изменения и какие тренды будут действовать в 2025 году?

– Гостиничный бизнес консервативен по своей сути. Во все времена он стремился к созданию хорошего сервиса, уюта для гостей, чистоты и удобства. Поэтому каких-то прорывных событий на данном этапе ждать не стоит. Однако некоторые тенденции проследить всё же можно.

Я ожидаю, что в 2025 году туристический поток будет увеличиваться. Наши соотечественники распробовали российский отдых и с большим энтузиазмом обсуждают между собой свои поездки на Алтай, Байкал, Камчатку, в Териберку, Калининград и т.д. Они хотят делиться этой информацией и дальше пробовать новые локации.

Возможно, по сравнению с прошлым годом рост несколько замедлится, но динамика всё равно останется положительной.

Что касается тенденций, то здесь можно выделить общее повышение профессионализма российского гостиничного бизнеса. Если сравнивать нас с западными коллегами, то российские гостиничные операторы сделали огромный шаг вперед. На мой взгляд, наступило время, когда мы во многом их опережаем по уровню сервиса и самого подхода к делу. Многие россияне, вернувшиеся из поездки по столицам Европы, сегодня отмечают, что там качество услуг заметно ниже, чем у нас. Например, завтрак в европейской пятизвездочной гостинице сопоставим с уровнем наших трех звезд.

Так что мы сейчас находимся на очень приличном уровне и продолжаем развиваться. Российскому рынку присуща сильная конкуренция, все участники работают над повышением качества услуг. Многие отельеры создают собственные образовательные центры для обучения менеджеров, потому что квалифицированных сотрудников не хватает и приходится самим взращивать кадры.

Таким образом, в российской гостиничной отрасли сегодня отсутствуют какие-либо прорывные процессы, но идет ежедневная поступательная работа над улучшением качества сервиса, предоставлением дополнительных услуг. Гостям всегда хочется попробовать что-нибудь новенькое, и мы, конечно, стараемся идти им в этом навстречу.

– Какие планы у вашей компании на ближайшие несколько лет? Собираетесь ли еще открывать новые отели на Алтае?

– Помните сказку со словами «горшочек, не вари»? Мы сейчас примерно в том же положении. В нашем распоряжении сегодня – более 3 тысяч номеров в гостиничной сети. И уже подписаны контракты на запуск 5 с лишним тысяч номеров. Плюс еще 5 тысяч ожидают подписи. То есть количество объектов очень большое, и объем работы на ближайшие пять лет – тоже.

В Республике Алтай у нас также есть несколько интересных проектов, но пока ведутся переговоры и не подписаны документы, предпочитаем ничего не объявлять. Лучше вернуться к этому вопросу позже, когда он будет подкреплен конкретными фактами.