В Ингушетии создали туристический маршрут по местам боевой славы

Комитет по туризму Ингушетии разработал маршрут по местам боевой славы к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, который будет пролегать по равнинной части региона. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Махмуд-Али Калиматов

"В память о Великой Отечественной войне в Ингушетии создан туристический маршрут "Малгобек - город воинской славы". Его протяженность составляет 118 км, а каждая остановка - это место, где начинается погружение в историю, где каждый памятник, каждая стела - это напоминание о том, какой ценой далась Победа. Отправная точка маршрута - Мемориал памяти и славы в Назрани, где увековечены имена всех героев Ингушетии, павших в боях за Родину в разные исторические периоды", - написал Калиматов.

По его словам, далее туристы смогут посетить сельское поселение Вознесеновское, где установлен памятник герою Великой Отечественной войны полковнику Арташесу Василяну, командиру 89-й Таманской дивизии, защищавшей город Малгобек в Ингушетии.

"В самом городе Малгобеке туристы увидят памятник Алексею Бересту, одному из тех, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, и памятник юному разведчику Володе Мордвинову, чья история поражает своей трагичностью и мужеством. Также в программе - посещение Музея боевой славы, где собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о героической обороне Малгобека. Завершается маршрут в селении Сагопши, где на развилке дорог установлен памятник советской боевой технике - танку ИС-3, который стал символом мощи и непобедимости советской армии", - добавил глава региона.

Летом 1942 года, когда немецкие войска подошли к нефтяным районам Чечено-Ингушской АССР, под Малгобеком шли ожесточенные бои. В ходе этой операции советские войска нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. Восьмого октября 2007 года Малгобеку было присвоено почетное звание "Город воинской славы".

Из Ингушетии на фронт в годы войны ушло более 21 тыс. человек, которые участвовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, в штурме Берлина и в обороне Брестской крепости. Почти 6,5 тыс. из них погибли.