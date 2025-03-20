Куда поехать туристу в Подмосковье в 2025 году?

Ежегодно туроператоры придумывают все новые и новые варианты посещения Подмосковья для знакомства с его достопримечательностями и необычными местами. Туристический сезон 2025 года обещает быть интересным, а издание «Вести Подмосковья» подобрало самые свежие и уникальные предложения, которые заставят туриста надолго запомнить поездку в наш регион.

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Фантазией представители туристического бизнеса Подмосковья не обделены. Это доказывает и Национальный туристический рейтинг, составляемый журналом «Отдых в России» и Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Московская область стабильно занимает в нем высокие места, а по итогам прошлого года заняла второе престижное место. Выше только Москва. В эти дни (18-20 марта) регион участвует в международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2025, проходящей в выставочном центре «Крокус Экспо». Подмосковье на форуме представляют Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Серпухов, Подольск, а также предприятие «Объединение Гжель».

Туризм Московской области не собирается упускать лидирующих позиций в отрасли и в текущем году. По данным портала «Слетать.ру», на те же майские праздники спрос на туры в Подмосковье с заездами составляет 7,2% от общего объема продаж по России. Это четвертый показатель по стране. В основном туристы стремятся на курорты Краснодарского края (22,4%). Московскую область также немного опережают Санкт-Петербург и Калининград, но Кавказские Минеральные воды, Крым и Москва от Подмосковья заметно отстают.

«Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», - говорит губернатор региона Андрей Воробьев.

Чем же собираются удивлять туристов в Подмосковье в этом году? Самый свежий тренд — направление с весьма необычным названием монастыринг. Слово, конечно, так себе, но интересно то, что за ним скрывается. Попросту говоря, это поездки в монастыри, где туристы пробуют жить по церковным правилам. Эти туры выбирают за возможность уединения и хотя бы небольшого отрезка тихой и спокойной жизни. Никаких интернетов, телефонов, мирской суеты, а только тишина, покой и монастырские стены. Такие туры возможны уже в восемь монастырей. Два из них расположены в Калужской области, а сразу шесть — в Московской. Это Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, Иосифо-Волоцкий монастырь в Волоколамске, Николо-Пешношский монастырь под Дмитровым, Покровский монастырь в Хотькове, Введенский — в Серпухове и Спасо-Бородинский — в Можайском городском округе.

Необычные туры стараются разработать и при приглашении туристов в уже весьма популярные локации региона. Например, в Коломну. Новое путешествие сюда называется «Улитка, крокодил да бабья доля». Все начинается с посещения фермы «Экодеревушка» в Парфентьево, где можно увидеть и покормить крокодилов, приготовить себе виноградную улитку или сделать из нее полезный для кожи крем. В Коломне туристам покажут все достопримечательности города, включая кремль и отведут в Музей бабьей доли. В нем туристы ознакомятся с бытом русской жизни женщины в прошлых веках, увидят уникальные вещи и предметы, а также узнают секреты узоров на национальной одежде.

Экскурсию в дом-музей композитора П.И. Чайковского в Клину теперь можно совместить с посещением сыроваренного завода. В Клину кроме музея тур предполагает знакомство с самим городом с посещением фирменного магазина при производстве елочных украшений. Затем автобус отвезет туристов в соседний регион — в Конаково Тверской области, где расположен сыроваренный завод «Верещагин», названный в честь брата знаменитого художника. Изюминка тура — визит в сырные подвалы для выдержки продукта с дегустацией сразу одиннадцати сортов.

Мало кто знает за пределами Егорьевска, что в городе есть свой «Биг-Бен». А это башня бумагопрядильной мануфактуры Хлудовых, о чем и прознали операторы туристического рынка. Теперь сюда едут из столицы автобусные экскурсии. В Егорьевске туристам покажут не только эту достопримечательность с часами, но и оставшиеся в первозданной сохранности целые кварталы с постройками позапрошлого века. Особенно гостей удивит то, что на одной из сторон «Биг-Бена» часы идут не вперед, а назад, словно возвращая город в прошлые времена. В программе туре также дегустация местного пива, посещение Свято-Троицкого Мариинского монастыря, историко-художественного музея и усадьбы Воронцовых-Дашковых в Быково с парком, домом и храмом Владимирской Богоматери.

Всего один день займет поездка в Зарайск и Луховицы. Зарайск славен своим кремлем, источником «Белый колодец» и панорамой города, открывающейся с причудливой водонапорной башни. Луховицы, как известно, называют огуречной столицей России, а еще, как следует из поговорки, «У России три столицы — Москва, Рязань и Луховицы». Этот город знаменит необычными памятниками. На его улицах можно увидеть увековеченных в бронзе почтальона Печкина, Айболита и Орфея. Но главный памятник — Огурцу-кормильцу.

Очередной новый однодневный тур носит провокационное название «За Можай по доброй воле!». Сначала туристов отвезут в еще один городок с застывшим временем — Верею. Этот красивейший город является еще и самым маленьким в Московской области. Здесь туристы будут иметь честь лицезреть памятник герою войны 1812 года Ивану Дорохову, старинные торговые ряды, живописные ландшафты улочек, Рождественский и Входоиерусалимский храмы, а в Можайске предстоит любоваться шедевром зодчества XIX века — Никольским собором. Затем гостей отвезут в деревеньку Тушков городок. Много лет назад тут была древнерусская крепость, а теперь есть экоферма, где туристы покормят животных, а хозяева фермы — самих туристов.

Томилинский лесопарк рядом с городом Лыткарино называют подмосковной Карелией. Всего в двух десятках километров от Москвы спряталось необыкновенной красоты лесное урочище с Лыткаринскими каменоломнями и прудами с родниковой водой. Когда-то здесь добывали камень, а теперь гуляют туристы. Экскурсоводы отведут их в старинную пещеру, к древнему ритуальному камню, носящему наименование Велесова и к Соколиной горе, на которой когда-то было древнее поселение, а сейчас на этом месте биоприборы исследователей показывают отрицательную заряженную энергию...

Настоящими природными русскими пейзажами можно полюбоваться на юге Подмосковья. Гиды встретят гостей в Серпухове и сопроводят их в Приокско-Террасный заповедник, где бродит царь лесных зверей — зубр. За четыре дня туристы нагуляются не только по национальному парку, но и посетят несколько музеев в старинных городах юга региона.

Любителей «заброшек» ждет поездка в когда-то процветающий пионерский лагерь в пятидесяти километрах от Москвы. Причем организаторы доставят туда туристов на ретроавтомобиле «Волга». Лагерь полностью заброшен, но тут сохранились все постройки, включая большой подземный бункер. В поездку включены чаепитие у костра и фотосессия.

Аж в раннее средневековье вернет туристов «остров Каттегат», который на самом деле расположен в поселке Муханки Дмитровского городского округа. Музей под открытым небом создала молодая семейная пара. Их увлечение навеяно ранним Средневековьем, в стилистике которого и обустроен быт небольшого поселения. У гостей есть возможность ознакомится с занятиями людей ушедших столетий и самим ощутить себя в роли члена семьи викингов.

Желающие максимально близко приблизиться к русской природе и своим истокам могут найти предложение о туре с курсом выживания. В Шатуре инструктор предлагает провести в местном лесу два дня. На это время туристы полностью забудут о своих делах в обычном мире и будут учиться выживать без современных гаджетов и приспособлений в «логове природы». Курсанты получат бесценные навыки, пройдут по нехоженым тропам в красивой местности и в будущем смогут сами планировать свой отдых в таких экстремальных условиях, но уже без помощи сопровождающих.