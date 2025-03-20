Выяснено, почему отдых на приморских базах такой дорогой

Владельцы баз отдыха из Приморского края пожаловались на то, сколько им приходится платить за подключение к электричеству. Озвученные ресурсоснабжающими организациями суммы придется «отбивать» годами, и платить за это будут туристы.

© РИА "ФедералПресс"

«Нам был выставлен счет на сумму 63 миллиона рублей за подключение, что является неподъемной суммой для нашего бизнеса», – рассказал владелец базы отдыха в Хасанском округе Приморья. База пыталась заключить договор на подключение к электричеству с одной из компаний.

По словам бизнесмена, столь высокие цены на подключение баз отдыха к электричеству обусловлены еще и тем, что с 2023 года все расходы по работам и материалам заявитель обязан брать на себя.

Владелец другой базы отдыха в том же районе Приморья рассказал, что планировал увеличить мощность до 50 кВт. За это ресурсоснабжающая организация запросила 97 миллионов рублей.

«Мне выставили счет на 97 миллионов рублей. За право потреблять 50 киловатт! Выручка базы за сезон составляет 5–6 миллионов рублей. Я бы хотел инвестировать в улучшение условий на своей базе отдыха, но я же не могу построить собственную электростанцию», – пишет «Конкурент» со ссылкой на слова бизнесмена.

Столь большие расходы на электричество компенсировать придется самим туристам – отдых на базах отдыха в регионе становится все более дорогим год от года. В сезон за проживание в среднем домике с удобствами, но без питания придется выложить порядка 8–9 тысяч рублей за ночь.

Отметим, высокие цены на отдых на приморских базах отдыха не смущают туристов – в начале марта почти все номера и домики были забронированы на лето и начало сентября.