Названы самые щедрые иностранные туристы, посетившие Москву

В Мостуризме в среду, 19 марта, сообщили, что в Москве больше всего средств тратят туристы из Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Китая.

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Столичный комитет по туризму рассчитывали средний чек по итогам трат гостей, приезжающих в Россию с деловыми или туристическими целями. Так, 96 процентов всех рейсов из Саудовской Аравии в Россию — туристические, а ее граждане по итогам поездки тратят около 302 тысяч рублей. У приезжающих из Бахрейна, Кувейта, Омана и Китая на отдых в России уходит в среднем 285, 272, 251 и 227 тысяч рублей. При этом во всех перечисленных странах, за исключением Китая, доля туристических поездок превышает 90 процентов.

Продолжительность поездки туристов с Ближнего Востока составляет от девяти до 12 дней. Самые долгие путешествия по Москве совершают граждане Бахрейна, Саудовской Аравии и Кувейта. Туристы из Азиатско-Тихоокеанского региона проводят в российской столице от пяти до девяти суток.

— Туризм создает рабочие места и дополнительные поступления в бюджет столицы — по итогам 2024 года они превысят 225 миллиардов рублей, а в целом вклад индустрии в экономику города оценивается в более чем 1,6 триллиона рублей, — сообщила начальник управления программно-целевого планирования комитета по туризму города Москвы Ольга Нечаева, передает Российская газета.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в 2024 году столицу посетили 26 миллионов туристов, что на три процента больше, чем в 2019 году, который до этого считался самым успешным за весь период развития туристической отрасли. Путешественникам из Китая и стран Ближнего Востока больше всего нравится посещать исторический центр города и благоустроенные парки.